Guti: "La exigencia va a ser máxima y ya se lo he dicho a los futbolistas"

José María Gutiérrez 'Guti' ha vivido su puesta de largo como nuevo técnico rojiblanco rodeado por una gran expectación mediática, la misma que se generó cuando el Almería anunciaba que iba a sustituir a Pedro Emanuel en el banquillo. Mohamed El Assy, director general indálico, daba la bienvenida al madrileño y agredecía la labor del técnico luso durante el trimestre que ha estado al frente del equipo: "Presentamos a una leyenda del fútbol, nuestro nuevo entrenador, Guti. Bienvenido al club. Le damos las gracias a Pedro Emanuel por el trabajo y esfuerzo realizado porque empezó el proyecto y siempre será un gran amigo de Turki Al-Sheikh. Le agradecemos a Guti que haya creído en este proyecto y esté motivado en hacer un gran trabajo juntos"

Guti asumía en su primera respuesta que coge un proyecto muy ambicioso y tendrá la misma exigencia que cuando militaba en el Real Madrid: "La exigencia tiene que ser máxima, ya se lo dije así a mis jugadores y así será mientras yo esté aquí. Le estoy muy agradecido al Ministro por la confianza que ha tenido en mí. Prometo trabajo para intentar hacer un buen fútbol. El objetivo es estar el año que viene en Primera e intentaremos que así sea, sería un sueño".

Una de sus metas será mejorar el juego exhibido por el equipo durante las últimas jornadas, detonante de la destitución de Pedro Emanuel, y Guti promete un estilo más asociativo sin olvidar el sacrificio para competir en una categoría tan complicada como Segunda: "Quiero trasladar mi propio estilo, un equipo protagonista con y sin balón, rápido y agresivo, que le cueste al rival hacernos goles y ocasiones. Hay que divertirse en el campo y también sufrir a la par".

El exmadridista confía plenamente en las posibilidades del plantel que se confeccionó en verano: "La plantilla me parece muy buena. El club ha hecho un gran esfuerzo, la meta es estar en Primera y para eso hay que tener una gran plantilla. Estamos contentos porque hay jugadores de mucho nivel a los que hay que exigirles mucho más de lo que están dando".

Guti: "El entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y lo fundamental es ganar"

Tras dirigir al juvenil A del Real Madrid y ser ayudante en el Besiktas, Guti asegura que su sistema táctico en el Almería se amoldará a las características de los jugadores: "El entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y lo fundamental es ganar. Habrá partidos donde juguemos mejor y otros peor, pero el objetivo es ganar y tener los 3 puntos. Lo que más hay que trabajar es tener más el balón y no obsesionarse en llegar tan pronto al área contraria, siendo más agresivos defensivamente".

El acuerdo alcanzado con la propiedad es hasta junio y no aclaró si sería prorrogable en caso de lograr el ascenso a la máxima categoría: "El contrato no me importa, sino que la gente me vea trabajar y logremos el objetivo. Cuando uno invierte trabajo e ilusión en un proyecto y se cumplen los objetivos por supuesto que me gustaría continuar aquí. Estuve muy cómodo con Turki Al-Sheikh y enseguida alcanzamos un acuerdo porque ambos pensamos lo mismo".

La ciudad vive su particular 'gutimanía' y el técnico admite estar ilusionado y centrado exclusivamente en el Almería: "Estoy súper contento de que la gente no solo esté detrás de mí, sino que vengan al campo y estén con el equipo. Es fundamental la unión del aficionado con la plantilla. Me preocupa el Almería, ahora mismo el Real Madrid no me preocupa".