Los capitanes de Poli Almería y CD El Ejido toman la palabra

ALBERTO SEGURA (POLI ALMERÍA)

"Queremos lograr el primer triunfo ante nuestra gente"

–¿Qué tal afrontan esta jornada?–Con muchísimas ganas. Es el primer derbi provincial de la temporada y siempre está ese morbo de saber cuál es el mejor equipo de Almería. Además estamos deseando poder brindar la primera victoria como locales a nuestros seguidores.

–¿Se respira un ambiente especial en el vestuario?–La verdad es que la preparación, los entrenamientos son los mismos que los de cualquier otra semana, pero para los jugadores siempre son partidos especiales. Es bonito jugar estos derbis.

–Jugó en CD El Ejido. ¿Qué nos puede decir del conjunto celeste?–Estuve dos años, conozco lo que fue en aquellas temporadas, pero las cosas han cambiado bastante. El equipo descendió a Tercera, tienen una plantilla prácticamente nueva. Somos equipos muy distintos. Ellos son un equipo profesional, con jugadores que entrenan por la mañana, que se dedican exclusivamente al fútbol. Nosotros somos un equipo de gente joven, con algunos más veteranos que tratamos de aportar nuestra experiencia, y entrenamos por la noche, cuando salimos de trabajar. Su objetivo del es luchar por el ascenso y el nuestro es más humilde, lograr la permanencia y hacer que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros por dejarnos la piel en el campo.

–El Poli Almería debe ganar ya como local. Solamente se ha sumado un punto en casa en lo que va de curso...–Sí, hemos sumado sólo un punto de nueve posibles. Perdimos ante el Vélez en el primer partido, empatamos ante el Malagueño, sumando un punto que nos supo a poco, y ante el Alhaurín fue nuestro gran fallo perder, cometimos muchos errores. Por eso encaramos este partido con especial entusiasmo, con ganas de que nuestra gente pueda celebrar ya un triunfo.

"Habrá un ambientazo, con dos aficiones que están hermanadas por la rivalidad con la UDA y que disfrutarán de un partido muy disputado"

–¿Afecta no tener campo propio?–El haber tenido que mudarnos fuera de la capital es incómodo. Afecta. No hacemos el campo nuestro. Nos penaliza no tener unas instalaciones propias. En pretemporada no pudimos hacer todas las sesiones que deberíamos haber realizado y lo estamos pagando.

–¿Qué Poli se podrá ver en el derbi?–Un equipo que lucha, con garra, entrega, con orden defensivo que buscará contras rápidas.

–¿Qué diría a los aficionados para que acudan a ver este choque?–Que habrá un ambientazo, son dos aficiones hermanadas por la rivalidad con la UD Almería y disfrutarán de un partido alegre, muy disputado. Se están intentando ofrecer otras actividades para que sea más atractivo.

IVI SÁNCHEZ (CD EL EJIDO)

"Vamos a Viator con las máximas ganas posibles"

–¿Cómo encara este derbi el CD El Ejido?–Después de la victoria de la semana pasada ante el Atlético Porcuna (1-0) estamos muy motivados. El entrenador nos ha dado dos días de descanso, que los merecíamos, y este miércoles empezamos a trabajar de cara a este partido. Tenemos muchas ganas.

–¿En el vestuario celeste se está tomando como un partido más?–Se nota que es un partido especial. El poder jugar contra un equipo paisano, en el que hay jugadores almerienses, es una motivación extra. Muchos nos conocemos ya. Siempre gusta jugar ante gente que han sido tus compañeros anteriormente.

–¿Qué nos puede decir del Poli Almería?–Esta liga es muy competitiva. El equipo que menos te esperas te puede pintar la cara. Hay conjuntos que están llamados a estar arriba pero pinchan con los de abajo. Todos los rivales van a ser complicados. No podemos confiarnos lo más mínimo, hay que salir al cien por cien ante el Poli Almería, que será un oponente muy difícil.

–Ustedes llegan al derbi con la etiqueta de favoritos...–La gente habla mucho de que el CD El Ejido tiene que estar arriba, que es nuestro objetivo, pero cada rival tiene su complicación y hay que ir partido a partido, darlo todo en el campo.

–Si quieren estar en la zona alta, es hora de empezar a encadenar triunfos...–Estamos teniendo complicaciones con los resultados, pero con nuestro trabajo y sacrificio, que lo estamos demostrando, llegarán las cosas. Necesitamos encadenar dos o tres victorias seguidas para que nos lo empecemos a creer.

"El poder jugar contra gente de tu tierra, jugadores que fueron tus compañeros, siempre es una motivación extra para el futbolista”

–Podrían lograr la primera victoria del curso como visitante...–Nosotros vamos a Viator con las máximas ganas posibles, como vamos siempre a cualquier otro partido. Hay que tener en cuenta que la jornada siguiente jugamos ante el Linares y ganar al Poli hará que podamos ir más motivados a ese encuentro tan complicado.

–¿Qué CD El Ejido se podrá ver en dicho campo?–Un CD El Ejido que saldrá a muerte desde el minuto uno y que se dejará la piel en el campo hasta que se pite el final.

–¿Les perjudica jugar sobre césped artificial?–Nosotros estamos acostumbrados a entrenar en césped artificial. No importa el terreno o el clima, hay que saber adaptarse y salir a por todas.

–Un mensaje para sus fieles seguidores.–Que este equipo se lo va a dejar todo, sea donde sea. Que nos apoyen, que nos van a ayudar mucho.