Reaccionar como local, una prioridad para el Poli

El Polideportivo Almería sufrió este domingo su primera derrota como visitante en lo que va de curso, después de haber disputado cuatro partidos lejos de casa, acumulando dos triunfos y un empate. Cayó en casa de un Linares que se está mostrando intratable, como bien demuestra su pleno de siete victorias que le tiene liderando con gran solvencia este Grupo IX de la Tercera División.

Cabello da dos días de descanso a la plantilla del CD El Ejido 2012 El Club Deportivo El Ejido volverá al trabajo el miércoles después de que el entrenador David Cabello decidiera dar dos días de descanso a la plantilla tras la victoria del domingo ante el Atlético Porcuna (1-0). El conjunto celeste tendrá esta semana cuatro sesiones de trabajo, todas ellas previstas sobre el césped artificial del anexo de Santo Domingo, antes del partido ante el Poli Almería para el que aún no se conoce el horario. Así, los celestes volverán al trabajo mañana a las 10:30 horas, mientras que la sesión del jueves será un poco más temprano, los jugadores arrancarán el trabajo a las 9:00 de la mañana. El viernes la sesión de trabajo volverá a ser a las 10:30 horas y el sábado a las 9:00 horas.

Los siete puntos logrados como foráneo suponen prácticamente casi la totalidad de los que acumula el cuadro rojiblanco en su casillero, ya que tiene ocho y como visitante ha sumado siete. Pese al tropiezo en Linarejos, algo que era más que previsible dada la buena racha y el potencial del rival, el Poli Almería sigue siendo de los visitantes que más fruto sacan en campo ajeno, pero ya no puede posponer más su reacción en la Ciudad Deportiva de Viator, donde no solamente no ha sido capaz de vencer todavía sino que solamente ha logrado un punto.

En tres encuentros en el feudo del Bajo Andarax, los de Álvaro García han firmado un empate y sufrido dos derrotas, siendo el segundo equipo del grupo con peores números como anfitrión, por lo que esta semana encaran su cuarta cita ante su afición en el exilio con ganas de obtener su primera gran alegría. No lo tendrán nada fácil, reciben al CD El Ejido en el primer derbi almeriense del curso.