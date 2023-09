Ibán Andrés: "Aplicamos a los jugadores unos hábitos que tienen que llevarlos a cabo las 24 horas”

Ibán Andrés, director de cantera de la UD Almería, ha mantenido una entrevista en UDA Radio, la emisora oficial del club, para hablar de todo lo que rodea a las bases rojiblancas, a las que la entidad otorga una gran importancia porque no sólo son el futuro de la UD Almería, sino también el presente. "Tratamos de hacer un trabajo integral en la cantera", explicaba, para seguidamente añadir que "al margen de lo puramente deportivo, les inculcamos a los jugadores hábitos saludables, un control en sus estudios y procuramos, en la medida de lo posible, que se sientan futbolistas profesionales".

En este mismo sentido Ibán Andrés subrayaba que "intentamos que tengan un crecimiento personal importante; con nosotros están dos horas y les aplicamos unos hábitos que tienen que llevarlos a cabo las otras veintidós horas del día". El director de cantera de la UD Almería indicaba, por otro lado, que "desarrollamos un trabajo de metodología para que todos los equipos de las bases se rijan por un mismo patrón en cuento a sistemas y filosofía de juego". Además, uno de los objetivos que se persigue en las bases es "configurar plantillas estables para que de esta forma puedan ir subiendo de categoría de manera más homogénea, lo que va en beneficio de los equipos".

Ibán Andrés valoraba de manera muy positiva el hecho de que una base importante del juvenil A de la pasada temporada haya pasado a formar parte del filial. Sobre el Almería B señalaba que "es una plantilla muy joven, pero hemos incorporado algunos jugadores no sub-23 para ayudarles; militan en una categoría en los que hay rivales con mucha veteranía, campos difíciles y aficiones muy exigentes".

Ibán Andrés ha vuelto después de varios años a su tierra y a su club, el Almería. No hay que olvidar que él fue el entrenador del equipo juvenil A que por primera vez participó en la Copa del Rey. Luego pasó a ser ayudante de Javi Gracia en el ascenso a Primera División y continuó con él en el Málaga y en el Rubin Kazán de Rusia. Dejó los banquillos para pasar a ser secretario técnico, de nuevo en la UD Almería, y posteriormente asistente del director deportivo en el Valencia. Una trayectoria dilatada y brillante, pese a su juventud, "que me ha aportado mucho a nivel profesional y personal". Al ser preguntado por qué faceta le gustaba más respondía que "las sensaciones son diferentes, pero en todas me he sentido realizado". Y como apostillaba "lo que se siente al estar en tu casa, en tu club, no se vive en ningún otro lado".