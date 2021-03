El CD El Ejido Futsal continúa trabajando en la confección ya su plantilla para el próximo año y a las renovaciones de Cortés y Cristian Rubio ahora se suma la del portero Jesús Gómez Yerpes (Úbeda 04/10/1995), que confirma que continuará un año más en la entidad.

Tras la firma de la renovación entre el jugador y el presidente del CD El Ejido Futsal, Vicente Puertas, Jesús Gómez apuntaba que "la ambición del club y la apuesta que hace por mí han sido factores clave para decidirme por la renovación. Ya estuve hace dos años aquí, me fui a Mengíbar y otra vez volvieron a apostar y este año en cuanto me lo propusieron no me lo pensé dos veces, nos pusimos de acuerdo muy rápido y estoy contento con la renovación".

El jugador se muestra confiado y seguro con el equipo. "Sabemos que tenemos garantizada la plaza en Segunda División, quiero estar aquí y así va a ser".

Con respecto a esta temporada, primera del equipo en Segunda División, el portero celeste se muestra "contento con la temporada del equipo en general y también con la individual, aunque no se nos hayan dado los resultados en estos últimos encuentros de la Segunda Fase, pero quedan cuatro partidos en los que luchar y conseguir los máximos puntos posibles".

El objetivo del equipo era la permanencia, hecho que se consiguió sobradamente quedando consiguiendo quedar campeón de su grupo en la Primera Fase. No obstante, conseguida la clasificación para la Segunda Fase, el deseo del equipo es poder meterse en Play Off de ascenso a Primera División.

Sobre el próximo rival, la visita a Talavera, Jesús Gómez señala que es un equipo con mucha experiencia y una pista dura. "Creo que será un partido con afición y la afición de allí empuja mucho".

Precisamente sobre la afición, pero la celeste, también habla el jugador. "La sensación cuando sales al campo y ves a la afición es buenísima. Frente a Noia nos ayudaron y te motivan para el siguiente partido".

Y es que como reconoce el portero "es un final de competición duro con tres partidos fuera de casa y solo uno en casa, pero confío en el equipo y estamos motivados para conseguir los tres puntos en el próximo partido".