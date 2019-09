Jorge Almansa en estado puro cinco meses después

En Vecindario salió de inicio en los cuatro sets disputados para el 1-3 con el que se anotó otra victoria ahorradora antes del play off. Era la penúltima jornada de la fase regular, disputada el 23 de marzo en horario unificado, y el cartagenero firmó en su cuenta 12 puntos. Motivado para la lucha por el título de la Superliga, sin embargo, durante la semana siguiente el infortunio hizo acto de presencia en el entrenamiento ahorrador y Jorge Almansa se tuvo que despedir para el resto de la temporada. Un pisotón a Monfort cayendo de un salto ocasionó que se le torciese el tobillo, y ya no pudo jugar la última jornada ante Textil ni tampoco ayudar en pista en la semifinal ante Ibiza ni en la final frente a Teruel: “Después de una lesión importante ha habido mucho gimnasio para recuperar, que no es fácil, al menos no tener tantas molestias, y poder estar lo antes posible”.

Ha cumplido con su compromiso personal y el adquirido con el club y su afición, por lo que el receptor blanquiverde ya está a pleno rendimiento con el resto del grupo 5 meses más tarde: “El tobillo gracias a dios está respondiendo, hemos trabajado para que estuviese fuerte y después de tantos meses sin tocar la pista, sin saltar y demás, tenemos los típicos problemas de pretemporada, pero nada más allá de eso, y toca seguir trabajando y seguir cargando para aguantar una temporada larga”. Voz más que autorizada para una primera valoración, no se precipita: “Es muy pronto para hablar, porque estas semanas son de mucha carga física y no se termina de ver el juego ni la técnica de cada uno al estar el cuerpo cargado; cuando uno no tiene un problema, lo tiene otro, cuando las agujetas de uno todavía están intactas, a otro le afectan, así que es un poco pronto, pero sí que es verdad que el grupo que se está formando, en el que estamos trabajando juntos, es bueno y se trabaja a gusto”.

Jorge Almansa: "Queremos coger buenas sensaciones en un nivel bueno de encuentros y la clave es que nos compenetremos y hagamos buenos partidos"

Los elementos de juicio los comenzará tener cuando la próxima semana, casi seis meses después, salte a pista para disputar un partido, en medio de un calendario de pretemporada que valora muy positivamente: “A ver si pasa esta semana y por fin ya comenzamos a jugar partidos que, aunque no sean oficiales, en ellos sí que empezamos a rodarnos, a coger pronto la sensación del juego, y disfrutar, puesto que tenemos ganas de tener esa técnica y ese juego, más que el físico”. Quiere “un poco todo, coger buenas sensaciones en un nivel bueno de encuentros y la clave es que nos compenetremos y hagamos unos buenos partidos para llegar en un mes a por el título 30”, recomienda: “Son partidos importantes los que se han planificado contra equipos grandes y hay que aprovecharlos, coger un buen ritmo y las mejores sensaciones posibles, el mejor nivel de cada uno para todo lo que viene”.

Muy cerca está la Supercopa de España: “Se dice un mes y parece que pasa rápido, es verdad, pero hay mucho trabajo que hacer antes; esperemos dentro de un mes estar en condiciones óptimas y buenísimas para intentar ganar la Supercopa, pero sí que en cierta medida hay que mirarlo como si estuviese a la vuelta de la esquina para llegar en plenitud y lo mejor posible y ganar el título”. En ello se está, en medio de una preparación concienzuda de la que todos participan con gran motivación: “Se está trabajando bien, en una buena onda, en el mismo camino todos, y eso es importante, porque las cosas salen más fáciles si hay buena armonía y la verdad es que sí que hay un buen grupo humano, algo a veces más importante que la calidad técnica”. En todo caso, de eso también se puede presumir dado el plantel de alto nivel que se ha conformado: “Los conocía todos más o menos excepto al americano, los demás venían de la misma liga, sabíamos de la calidad de cada uno”.

Jorge Almansa: "Al final siempre ayudo en todo lo que me toque de la mejor manera posible, tiene que ser un buen año sí o sí y tenemos que formar un grupo humano y de calidad"

A eso Jorge Almansa suma algo destacado: “Muchos de los que son fichajes este año han jugado antes aquí y es más fácil la adaptación, es más fácil el día a día y el saber cómo trabajan ellos en el grupo”. A los que no son ‘viejos conocidos’ se les “está ayudando, sobre todo a los extranjeros con otra lengua, ayudarlos lo máximo posible”. Sin más, se están situando los pilares de algo que el cartagenero ya llama “formar una buena familia”. En ese sentido, de modo natural asume responsabilidad: “Llevo muchos años aquí, al final siempre es ayudar en todo lo que me toque de la mejor manera posible, así que hay que ‘tirarle’, que tiene que ser un buen año sí o sí y tenemos que formar un grupo humano y de calidad, que marquemos y dejemos una gran imagen por donde vayamos”. La conciencia de ‘marca’ está impresa en el alma ahorradora del receptor.

Precisamente sobre el alto nivel en su puesto repite el argumento de siempre, que es el más válido: “La verdad es que hay competencia, pero es bueno porque nos va a dar un salto de calidad a todos; luego las temporadas son muy largas, hacemos falta todos los jugadores, es imposible estar ocho meses a un nivel altísimo y habrá que tirar de todos; hay que dar competencia y esperemos que entre unos y otros aguantemos un nivel óptimo para pelear por todo y ganar títulos”. En su posición destaca el regreso de Hage y la elevación del nivel general de ataque del equipo: “Guilherme y Kukartsev son atacantes muy fuertes, esperemos que estén a la altura o a la mitad que estuvieron el año pasado en sus respectivos clubes, y la verdad es que Amado y Baranov son jugadores que la cogen a una altura considerable, así que ojalá que efectivamente sean mínimo la mitad de lo que tenemos en mente para que estén a la altura y estén ayudando al club en todo momento”.

Esta temporada Unicaja Costa de Almería optará a cuatro títulos, en los que Jorge Almansa se quiere sacar la espina clavada en un tobillo que ahora es de acero

Los dos referidos forman la línea de centrales junto con Jean Pascal Diedhieu, todos con la misión complicada de cubrir el hueco de un histórico: “Al final Borja la verdad es que no es tarea fácil suplirlo, pero entre todos vamos a sacar adelante esa falta y que no se note mucho, e incluso, por qué no, que sean jugadores importantes que durante el año marquen y tengan un peso en el equipo para ayudar en todas las facetas del juego”. En ese sentido, “Jean y Baranov son muy fuertes, Amado acaba de llegar, pero viene en plena forma, y seguro que los tres lo van a hacer de manera espectacular”. La confianza en el bloque mostrado por Jorge Almansa es motivo de optimismo para la hinchada de Unicaja Costa de Almería de cara a una temporada en la que se optará a cuatro títulos y en la que el ‘7’ verde se quiere sacar la espina clavada en un tobillo que ahora, y según él mismo escribe en redes, “es de acero”.