Jorge Almansa, renovado

Poseedor de un talento innato para este deporte y dotado de una ‘cabeza pensante’ en la que conviven experiencia, responsabilidad y las dosis justas de audacia, quizá quede por verse al mejor Jorge Almansa, por mucho que al revisar su carrera pueda pensarse que es casi imposible. Sí, enorme jugador, pero el cartagenero es capaz de llegar más lejos porque es lo suficientemente valiente para no admitir la ‘zona de confort’ en su vida profesional, y sí, renueva con Unicaja Almería, lo que tras nueve temporadas puede parecer lo contrario, pero es justo diametralmente opuesto: “Es mi intención ‘pegar’ un cambio físico importante para hacer uno de mis mejores años o, por qué no, el mejor, trabajar todo lo que esté en mi mano para conseguirlo y ser una pieza importante en el nuevo proyecto”.

Toda su trayectoria en el voleibol español la ha pintado de verde, “la verdad es que más que capítulos es ya un libro grande”, con solo un paréntesis de un curso fuera del país tras levantar el triplete, en concreto en Rumanía. Las cuentas dicen que el receptor llegará a la década completa en la entidad ahorradora, dos en los juveniles y ahora ocho en el primer equipo: “Está claro que es lo que yo quería, el club me ha puesto muchas facilidades y al final, mira, hemos llegado a un acuerdo que no ha sido ni eso, sino un modo de sentarnos para continuar lo que está siendo un buen camino”. Su teléfono sí que ha sonado con ofertas, pero no sabe ni qué se le ofrecía porque su elección estaba clara: “En el momento en el que hablamos se hizo sin yo querer ni mirar otra cosa fuera ni pensar en algo que no fuese continuar, porque ha sido un año con un proyecto que hay que seguir trabajando”.

La confianza de Almansa sobre el devenir va más allá: “Pienso que se está haciendo y no es de un año ni historia de esta temporada, sino que con Manolo hay un sistema de trabajo que es el que tenemos que continuar, tenemos que montar una estructura que sea para largos años, y espero y quiero ser pieza importante en ese proyecto”. Por tanto, quiere formar parte de la nueva reinvención de Unicaja Almería: “Nuevas bases asentadas, veníamos de una época de no ganar nada y eso al final es difícil, el club necesita ganar, volver a la senda de un buen trabajo, volver a hacer las cosas bien y, quitando la Supercopa, que fue recién iniciada la temporada, con todos los jugadores nuevos, otro proyecto, y siendo conscientes de que era muy difícil, se ha ganado la Copa, a la que hay que darle la importancia que tiene, y ahora centrarnos en crecer con esta estructura que hemos creado este año y darle continuidad”.