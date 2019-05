Fran Fernández ha comparecido en su primera rueda de prensa tras haber anunciado que deja el cargo al final de la temporada. Hasta que llegue ese momento, el míster quiere disfrutar y acabar lo más arriba posible en la tabla. "Queremos defender el noveno puesto y luchar por adelantar posiciones, sí que hay cosas en juego. Lo único que me importa es acabar bien. Creo que el equipo ha tenido un buen nivel competitivo toda la temporada, ha sido magnífica. Toca disfrutar de lo que hemos logrado entre todos".

El míster no piensa más allá del partido de este domingo, pero como el resto del club, no entiende el pesimismo tras el anuncio de su marcha. "No sé qué va a ocurrir la temporada que viene, pero no entiendo dar por seguro eso de que se va a ir todo el mundo”, a la par que indica que ve a sus futbolistas motivados para seguir compitiendo: "Creo que el equipo va a mantener la tensión hasta el final".

Finalmente, también habló del Alcorcón, rival de esta semana en la que nadie recuerda que sigue habiendo fútbol. "Es un equipo muy sólido, de lo mejor a nivel defensivo y con buenas individualidades. Creo que ofrecerá una cara muy distinta a la que nos ofreció el Elche".