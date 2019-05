Álvaro Giménez: "El club seguro que hace un proyecto ilusionante"

¿Cómo valora la no renovación de Fran Fernández?

-Es cosa suya, una decisión que ha tomado y tampoco quiero entrar en el tema. Le deseo lo mejor.

¿Cuándo se enteraron de su decisión?

-"Me enteré por lo que se publicó, ya que tuvimos libre lunes y martes. Nos lo dijo el miércoles en el campo, pero por las redes nos enteramos el lunes. En la charla dijo lo mismo que en su comparecencia, nada más".

El domingo se las ve con el Alcorcón, otro de sus ex, que no se le dan nada mal...

-"Si consigo hacerles gol no voy a celebrarlo porque es un equipo que conozco mucho, he estado dos años y tengo amigos. Seguro que será un buen partido ante nuestra afición, donde intentaremos sacar los tres puntos para nuestra gente".

¿Cuesta motivar al grupo sin tener ya un objetivo palpable por el que luchar?

-El incentivo lo tiene gente que no ha jugado prácticamente en todo el año y al final lo que más cuenta es lo que se hace en los últimos partidos. Tanto los que han jugado como los que no, si acaban bien es mucho mejor.

Lo bueno es que jugarán liberados...

-"Vamos a salir como en cada partido, aunque no nos jugamos nada porque no conozco a nadie que quiera perder. No es como los anteriores, que luchábamos por algo, pero la gente está mentalizada de salir como siempre".

¿Le será difícil al club retenerlo?

-"Se está dando por hecho que estoy fuera ya, pero quedan tres partidos aún y otro año de contrato. Aquí estoy muy bien, siempre digo que nunca sabes lo que puede pasar en un futuro, pero estoy muy bien".

Álvaro Giménez: "Si quiero acabar Pichichi tengo que marcar más goles"

¿Espera un enfrentamiento loco?

-"Sí, tienen jugadores rápidos que quieren tener el balón. Va a ser un partido similar, pero esperamos no encajar tantos goles como ante el Elche".

¿Teme perderse alguno de los tres partidos restantes al estar apercibido?

-"Estoy yendo con mucho cuidado por la tarjeta y el Pichichi no es fácil, por lo que no me gustaría perderme ningún partido, pero al final te sacan amarillas cuando menos te lo esperas. Veremos el domingo".

¿Para alzar el Pichichi cree que tendrá que anotar algún gol más?

-"Voy a tener que marcar más, no sé cuántos, pero viene Quique por detrás apretando y Rubén Castro también. Si hay alguien que tiene más posibilidades soy yo porque soy el que más goles lleva ahora mismo".

¿Qué le ha ocurrido al Alcorcón en la segunda vuelta?

-"Nadie esperaba que hiciese lo que hizo al principio ni lo que ha pasado estos últimos veinte partidos. No sé si es tema de presión, pero lo que sí tengo claro es que el domingo vendrán con ganas de hacer un partido complicado y debemos estar como siempre".

Empezaron muy bien y casi suspenden en el tramo final...

-"Es una temporada complicada para ellos porque después del buen inicio ahora están así. Pensé que cuando tuvieron esa mala racha me recordó a la de equipos que hace año hicieron muchos puntos en la primera vuelta y pocos en la segunda, descendiendo. Por suerte lograron ganar partidos y ya están salvados".

¿Considera al igual que René que el Almería tiene un proyecto de futuro sólido?

-"El club seguro que va a hacer un proyecto ilusionante porque el de este año ha sido así. Hemos hecho algo que poca gente esperaba, salvándonos con tranquilidad e incluso intentando luchar por el play-off. Al final esto es fútbol, será con unos u otros jugadores, pero al final el proyecto es el mismo".

¿Dónde ha estado la clave de este buen curso?

-"Siempre digo que está en la unión y el buen rollo que hay en el vestuario, además de los buenos jugadores, pero también hay muchos que venían de Segunda B o equipos sin jugar. Es que un míster te dé confianza y este año ha sido así. Destaco el trabajo y la unión".

¿Qué les ha faltado para disputar el play-off?

-"Quizá ha faltado creérnoslo. Sí queríamos entrar pero tras estos últimos años que ha pasado el club tampoco se creía que pudiéramos hacerlo. Pienso que hemos tenido dos o tres partidos que si llegamos a ganar nos metíamos y siempre lo hemos perdido. Al final la fortuna entra y no nos ha acompañado. Nos tenemos que quedar con que hemos hecho un buen año, haciendo disfrutar a la afición y felices".

¿Qué opinión tiene de la movilización que prepara la afición contra el palco?

-"Al aficionado le diría que al final si el míster ha tomado la decisión de no continuar no creo que haya sido rápida, sino pensada y con sus motivos. Tienen que entenderla y no debe ir más allá. Seguro que el club encontrará un míster con la misma ilusión y ganas para hacer un buen año".