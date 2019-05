El Almería blinda su portería

Después del aluvión de críticas y pesimismo que supuso la no continuidad de Fran Fernández en el banquillo rojiblanco, el Almería ha tratado de contrarrestar con la renovación de René y Fernando por dos temporadas. Ambos futbolistas fueron los dos primeros fichajes anunciados de cara a la campaña 2017-2018; y a punto de cumplirse los contratos que entonces rubricaron, también son ahora los que protagonizan los primeros movimientos en la plantilla de cara al futuro.

René comenta que "estoy muy contento por continuar en la que ya considero mi casa porque creo en este proyecto, tarde o temprano tiene que volver y necesitaba ver que el club apostaba por mí de verdad. El hambre no acaba, pelearemos por cosas mayores. Corona sabe que al negociar he tenido otras propuestas, pero he apostado por el Almería porque creo que puede pelear por cotas más altas. Creo más este año que los dos anteriores porque hay una base y una plantilla muy buena. El míster dirige, pero con un plantel de este calibre todo es más fácil”.

Fernando, meta suplente hasta el momento, pero del que todos hablan muy bien por lo que aporta en el vestuario, asegura que "feliz de anunciar la renovación y agradecido a la secretaría técnica por la confianza. Aunque no disfrute de minutos me siento querido por el club y la afición. Con entrenador nuevo todos partiremos de cero al comenzar una nueva etapa, pero en cada inicio de curso pienso que tendré oportunidades aunque el nivel del compañero es increíble".

Ibán Andrés, secretario técnico "Veo un clima de pesimismo que no comprendo, ya estamos trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador"

Ibán Andrés, secretario técnico, quiso hablar sobre la no renovación de FF por lo que ha supuesto: "Se trabaja en la búsqueda de otro entrenador, estamos en eso. En cualquier equipo modesto a nivel económico los jugadores están en el mercado, no es nada nuevo. A día de hoy puedo asegurar que ningún club se ha puesto en contacto con nosotros. Veo un clima de pesimismo que no comprendo. Jesús Muñoz no es candidato al banquillo, ya lo ha dicho Corona".