Corona, optimista con las renovaciones de René y Romera

“Ya nos hemos metido de lleno y con una intensidad alta en la planificación de la nueva temporada 2019-2020”, ha declarado Miguel Ángel Corona, director deportivo de la UD Almería, en la emisora oficial del club, en la que ha hablado de los próximos objetivos y de los pasos que se están dando de cara a la campaña venidera.

Corona reconocía que “después de la derrota en Lugo nuestras opciones de play-off son mínimas, pero para nada empaña la temporada que ha hecho, y está haciendo, la plantilla y el cuadro técnico. Por ello quiero reiterar mi felicitación y mi reconocimiento a todos. El objetivo se ha cumplido con creces y de manera brillante. Todo se diseñó para que nos sintiéramos orgullosos del equipo, y así ha sido, y la permanencia se alcanzó a ocho jornadas del final de Liga. Es de sobresaliente”.

Ahora, a corto plazo, las metas no son otras que “acabar con buen sabor de boca y lo más arriba posible en la clasificación. Si por algo se ha caracterizado el Almería ha sido por su entrega, compromiso y profesionalidad, y por ello no dudo que va a salir a ganar cada uno de los partidos que restan”. Además, como subraya, la posibilidad de que Álvaro Giménez pueda ser Pichichi, sería un premio no sólo para el delantero, sino para todos.

Con los objetivos cumplidos las miras están en el ejercicio 2019-2020. Al ser preguntado por la situación de Fran Fernández manifestaba que “él manejaba unos tiempos en función de que el equipo se pudiera estar jugando algo para que no hubiera interferencias. Yo creo que el momento ha llegado y estamos deseando sentarnos para resolver su renovación. Es nuestra prioridad y valoramos y reconocemos sus méritos”. Seguidamente puntualizaba que “a falta de tres meses para la conclusión del campeonato le hicimos una oferta, que fue al alza”.

Respecto de la plantilla explicaba que “soy optimista en cuanto a las renovaciones de jugadores como René o Romera”, y adelantaba que “tenemos mucho camino avanzado en lo que a la llegada de nuevos futbolistas se refiere”. Con la gran campaña que está protagonizando el Almería, el director deportivo era consciente de que “estamos expuestos al mercado”, aunque al respecto matizaba dos aspectos diferentes; por un lado que “también puede ser un aliciente para nuevas incorporaciones que ven que este es un club que les puede hacer crecer”, y por otro que “no vamos a negociar, sino ceñirnos a las cláusulas de rescisión como así lo marcan las condiciones en la que vinieron los futbolistas”, en referencia al interés que puede haber por parte de algunos clubes sobre jugadores rojiblancos con contrato en vigor.

La filosofía, en la planificación de la plantilla, no va a variar “porque por primera vez en los últimos cuatro años ha resultado exitosa”. El proyecto seguirá siendo humilde “entre comillas”, como lo matizaba, ya que “seremos ambiciosos, valientes y osados para competir con grandes clubes”.

Miguel Ángel Corona abogaba por “seguir creciendo y mejorando dando pasos pequeños, firmes, que te dan mayor estabilidad que los pasos grandes que te pueden llevar a caerte”. En este mismo sentido precisaba que “no vamos a tirar la casa por la ventana porque no te garantiza nada”, y a modo de ejemplo decía que “nosotros no podemos fichar al Pichichi de la categoría, pero sí lo podemos crear, lo podemos inventar”.

El director deportivo del Almería no dudaba en afirmar que “vamos a hacer un gran esfuerzo por tener a los mejores dentro de nuestras posibilidades y esperamos hacer un bloque mejor y modificar en lo que nos ha podido faltar esta temporada”.

Corona también destacaba que “pretendemos mejorar en la estructura deportiva”, con lo que ello conllevará en beneficio del rendimiento del equipo, y “queremos recuperar la masa social, a la que nosotros mismos echamos, aunque la hemos recuperado en parte esta temporada”. En cualquier caso deseaba “volver a tener una afluencia de diez mil espectadores en el Estadio porque aprieta y también suma puntos”.

A falta de prácticamente un mes para que concluya la Liga, el Almería se ha puesto a trabajar en firme en la nueva campaña, si bien Corona revelaba que “lo llevamos haciendo desde el día uno de septiembre, pero ahora ya de manera intensa y decidida”, algo muy diferente al ejercicio anterior puesto que como aseveraba “por unas cosas u otras no pudimos comenzar a tomar decisiones hasta el quince o veinte de junio”. No hay que olvidar que el equipo se salvó en la última jornada del campeonato.