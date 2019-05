Alfonso García: "No ha primado el tema económico"

Alfonso García, que no presenció la despedida de Fran Fernández al estar de viaje por negocios, sí ha sacado tiempo para comentar en la emisora oficial del club cómo se habían producido los acontecimientos en los últimos días: "Llevamos un tiempo hablando con él, hace una semana también, para él es una etapa de muchos años y el último año y medio su trabajo ha sido intenso y muy bueno. Era nuestra primera opción, pero al final es decisión suya. No ha primado el tema económico, porque queríamos que se quedara e hicimos el máximo por ello, pero él ha visto conveniente buscar nuevos retos y está en su derecho porque el mundo del fútbol es así y no pueden buscarse explicaciones. Lo respeto porque no puede ser de otra manera, tiene que buscarse su futuro y meditar lo que quiere hacer, lo hemos intentado, no ha podido ser y hemos respetado su decisión".

Al máximo accionista, muy criticado estas horas en redes sociales por la masa social rojiblanca, se le ha visto especialmente interesado en recalcar que el club no ha negociado con ningún otro técnico hasta conocer la decisión de FF: "Hasta el día de hoy el club no se ha movido con ningún entrenador porque creíamos hasta última hora que se iba a quedar. Ha estado meditando y dejando pasar el tiempo, madurando, y al final se ha producido la decisión. La semana pasada ya me dijo que no iba a seguir. Hablamos de esperar un poco hasta que el equipo perdiera las opciones de play-off para comunicarlo, por mantener viva esa esperanza con posibilidades reales si se llega a ganar en Mallorca".

Preguntado por la campaña, el propietario del club la califica de muy buena, aunque pone el pero de no haberse metido en el play-off: "Ha sido una buenísima temporada, el éxito total habría sido meternos arriba, pero no deja de ser una buena temporada con buenos partidos dentro y fuera, con eso me quedo, con el espíritu de superación que han tenido todos los miembros del club porque he visto una piña alrededor del equipo".

"El éxito total habría sido meternos arriba, pero no deja de ser una buena temporada"

Asumiendo la negativa, Alfonso García desliza que FF ha debido de escuchar cantos de sirena de otros clubes: "El fútbol es así, tanto futbolistas como cuerpo técnico mira sus intereses y hay que respetarlo. Igual que cuando el club cesa a un entrenador, cuando éste termina, no está obligado a renovar. Habrá escuchado ofertas y muchas historias, eso lo sabrá él y no voy a censurar nada porque lo ha dado todo por el Almería. Espero que tenga suerte en la decisión que tome en el futuro, será un motivo de satisfacción de haberlo puesto el Almería en la LFP".

El presidente lanzaba luego el mensaje buscado en su medio propio, dejar patente a la afición que no ha sido una cuestión de dinero, insinuando otras razones no desveladas: "Tendrá sus motivos y no tiene por qué explicarlos al 100%. No ha sido por tema económico porque le hicimos una oferta que luego se subió, pero nunca dijo que necesita esto para quedarse. Ha habido otros motivos que me comentó por encima, pero que no diré porque si él no lo dice, yo tampoco lo haré. Le deseo los mejores éxitos del mundo porque los suyos serán los nuestros también".

Alfonso García desmintió igualmente que se le haya puesto un cheque en blanco sobre la mesa, ni una cosa ni la contraria: "Las condiciones siempre son pactadas, tampoco puede ser lo que un futbolista o entrenador quiera, pero hasta este momento no he visto otro entrenador porque quería que se quedara, aunque ya la semana pasada me lo comunicó y no quisimos decir nada para que todo el mundo estuviera enchufado. No ha podido ser y a partir de ahí su decisión era clara".