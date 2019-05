Fran Fernández dice no a la oferta de renovación del club

Ante el estupor y sorpresa de buena parte de los presentes en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Fran Fernández ha leído un comunicado para explicar su decisión de no continuar al frente del banquillo rojiblanco, rechazando de este modo la oferta de renovación que le había trasladado Alfonso García hace unas semanas.

La puesta en escena ya hacía presagiar que la respuesta del técnico almeriense iba a ser negativa. El hecho de que el club convocase de forma precipitada el domingo por la noche la comparecencia de prensa daba una pista y que el presidente no haya acudido esta mañana a la misma indicaba a las claras cuál sería la decisión.

Lo cierto es que algo se ha torcido en la última semana, momento en el que FF reconoce que optó por no seguir tras valorarlo bien con su familia, ya que su primera intención siempre había sido la de continuar dirigiendo al equipo y así lo había transmitido su entorno a este diario, pero al parecer finalmente no le ha convencido ni el proyecto deportivo (se va a desmantelar buena parte del actual plantel) ni tampoco la propuesta de un año más, ya que esperaba que se le ofreciesen al menos dos campañas con las que poder asentar los cimientos de un Almería más ambicioso, aunque públicamente ha agradecido el interés del máximo accionista por su continuidad.

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas, Fran Fernández leía ante una gran concurrencia de medios, pero también de directivos como Lorena García, Onofre Díaz, Luis Guillén o Manolo García, además de Corona, que lo acompañó en la mesa, un comunicado que reza del siguiente tenor literal:

"Nos hemos reunido para anunciaros que no voy a continuar siendo el entrenador de la UD Almería la próxima temporada. Ha sido la decisión profesional más difícil que he tomado. Es mi club, el de mi familia, de mis amigos y tanta gente que quiero y admiro. En cuanto tomé la decisión definitiva se la comuniqué al club la semana pasada y han sido semanas difíciles de dormir poco, darle muchas vueltas a todo, poner en una balanza lo positivo y lo negativo, lucha interna entre corazón y cabeza, y al final de autoconvencimiento. Después de siete años en mi club y sobre todo tras dos años y tres meses de mi debut en el primer equipo, he podido cumplir un sueño, ese sueño de cuando me inicié en los banquillos, ese sueño de poder tener la gran responsabilidad de dirigir a mi equipo, al de mi ciudad. He tomado esta decisión por diferentes motivos personales y profesionales, pero principalmente porque tras siete años de tremendo desgaste necesito un cambio que no sé dónde me va a llevar en un futuro próximo pero que considero necesario en este momento. En lo único que pienso y me preocupa ahora es acabar esta etapa lo mejor posible. Después de poner estas primeras piedras de un nuevo ciclo he intentado darlo todo por este escudo, al cual quiero y querré siempre. Todas mis decisiones y actos en este tiempo siempre han sido pensando en el club y en el equipo por encima de las propias y me gustaría aclarar que no tengo ningún acuerdo con otro club ni he tenido contactos hasta el momento. He tomado esta complicada decisión lo antes posible, una vez alcanzados los objetivos y siempre en beneficio de todas las partes. Lógicamente me gustaría seguir entrenando, aunque no descarto tomarme un tiempo para continuar mi formación. Espero que esto solo sea un hasta pronto y que más adelante nos podamos encontrar de nuevo, no solo para celebrar una permanencia muy agónica o más holgada con más de dos meses de tranquilidad e intentando ser ambiciosos hasta el final, sino que podamos ayudar para recuperar lo que este club y ciudad merecen. Quería agradecer al presidente Alfonso García la oportunidad dada por permitir que pudiera trabajar aquí. Debo informar que ha intentado que continuara una temporada más hasta el último momento, pero la decisión ya estaba tomada. Muchas gracias a la dirección deportiva por su confianza mostrada desde el final de la temporada anterior, hemos trabajado juntos en el día a día en un reto muy complicado por nuestros recursos, consiguiendo lo que nadie imaginaba cuando iniciamos este proyecto. Gracias a la plantilla, cuerpo técnico, médico y utilleros por su hambre y voluntad de crecer, aguantando mis exigencias con gran profesionalidad. Sin duda alguna se valorará lo logrado esta temporada con el paso del tiempo, gran trabajo el vuestro. Mil gracias a Jorge, Juan Carlos y demás compañeros de largos viajes, sois profesionales y ante todo buenas personas que habéis hecho más sencillo todo esto. Gracias a Lorena y Alfonso García Piñero por vuestro apoyo y confianza depositada en mí durante diferentes momentos en estos años. A todos los consejeros y empleados del club, que son pocos pero muy importantes. Gracias a los miembros de la cantera, no se me va a olvidar nunca de donde vengo, y a todos los que me han ayudado en este proceso de mejora desde hace siete años. Gracias a la afición, la cual me ha acogido y mostrado su cariño siempre, no podré devolver todo lo que me habéis dado en este tiempo. Nunca olvidaré los recibimientos fuera o ante el Alcorcón en casa la temporada pasada, también lo que hemos soñado juntos este año tanto en Liga como en Copa. He sido uno de los vuestros antes de llegar aquí y lo seguiré siendo siempre, mil gracias. Por último gracias a mi familia y a los verdaderos amigos, que me han apoyado durante esos momentos duros y de soledad que he pasado. Ha sido un orgullo y un placer defender este escudo con toda la pasión del mundo, estad seguros de que presumiré de ello siempre. ¡Vamos UDA!".

Una vez acabe el curso con las tres jornadas restantes, Fran Fernández habrá dirigido 53 partidos a la UDA entre Liga y Copa, logrando la salvación el curso pasado en una última jornada agónica en Lugo y obteniendo la permanencia este curso de forma holgada con un proyecto muy austero.