Jorge Fernández: "Podemos ganar a cualquiera"

Tras la eliminación temprana en Copa del Rey, el capitán del Unicaja, Jorge Fernández, tira de experiencia y galones, pidiendo que la atención se centre en las eliminatorias ligueras: "Quedan dos meses de competición. Nos queda la otra competición más importante. Son tres partidos de fase regular para seguir creciendo, como lo estábamos haciendo. Veníamos de cuatro victorias consecutivas; luego en Soria, una derrota, pero en ella seguimos creciendo en nivel de juego".

El capitán ahorrador pide aguantar hasta el final y confiar en las posibilidades de los suyos, que pueden ganar a cualquiera: "Sigo pensando que tenemos muy buen equipo. Si todos damos un poquito más, podemos ganar a cualquiera. Es importante primero sacar la victoria este sábado contra el Manacor. Dentro del playoff cualquiera de los seis puede ganar contra cualquiera”.

Jorge Fernández se fija en que en playoff no va todo a un partido: "No sé si es más positivo o no para nosotros, pero es verdad que en el playoff siempre gana el mejor equipo. En la Copa, a un solo partido, pueden pasar muchas cosas, pero al mejor de tres o de cinco suele ganar el mejor. Puedes tener un tropiezo y levantarte y conseguir la clasificación. No sé si nos viene mejor, pero tengo que creer que sí, que vamos a luchar todos los partidos y a llegar lo más lejos que podamos”.

Ya con ese chip implantado, "nuestro objetivo ahora es ser sextos, porque no podemos aspirar a más, y tenemos la primera oportunidad este sábado". El capitán verde halaga al rival de esta semana: "Es es muy peleón, tiene muy buenos jugadores, que llevan muchos años en Superliga. Es muy competitivo. Es un poco más fuerte en su casa que fuera, pero es un partido que sinceramente va a pasar por lo que hagamos nosotros". No muy del cuento de la lechera, sabe que ayuda pensar en grande y más lejos, y por eso analiza las eliminatorias de los ahorradores de los ahorradores: "En los cuartos es seguro que vamos a jugar o con Teruel o con Soria, depende de los últimos partidos. Seaa quien sea va a ser igual de difícil, pero sigo pensando que sea quien sea podemos ganar a cualquiera de los dos tanto en cuartos como en semis. Podemos plantarnos en esa final que de verdad tanto queremos".