Joven de bronce

Todos los deportistas, más o menos famosos, más o menos millonarios, más o menos influyentes, coinciden en una cosa: la prueba deportiva por antonomasia son los Juegos Olímpicos. El evento creado por el Barón de Coubertin tiene un carácter especial, es una vivencia que va mucho más allá de las medallas. En versión juvenil, hay también unos Juegos Olímpicos de la Juventud cuya celebración fue propuesta en 1998 por el presidente del COI, Jacques Rogge, y aprobada el 5 de julio de 2007 en el transcurso de la CCCXIX Sesión del COI en Ciudad de Guatemala.

En la tercera edición de éstos, celebrada hace unas semanas en Buenos Aires, hubo un almeriense presente en las piscinas. Entre brazada y brazada, Manu Martos se abrió un hueco en el Olimpo de los jóvenes y se hizo merecedor de un bronce que guarda en sus vitrinas con el convencimiento de que cuando sea sénior, la presea va a ser de oro. De momento, a disfrutar del éxito cosechado y seguir creciendo paso a paso.

"La experiencia, tal y como uno de puede imaginar, fue increíble en todos los sentidos. Poder compartir con deportistas de todas las disciplinas tres semanas de convivencia en la villa olímpica fue genial, además de todas las actividades culturales y eventos deportivos a los que tuvimos la oportunidad de ir. Pero sin duda lo mejor fue la semana de competicion, ya que pude disfrutar del deporte que más me gusta en un evento del más alto nivel", en el que cosechó unos magníficos resultados, medalla incluída: "Fui capaz de entrar en la final del 100 y del 200. Las finales de nivel internacional son siempre muy disputadas porque todo el mundo va a ganar y por tanto la dificultad es mayor. El 100 espalda sabía que no era mi especialidad y tan solo salí a hacerlo lo mejor que pude y conseguí un gran quinto puesto. Sin embargo, el 200 es mi mejor prueba, y conociendo como fueron las series preliminares, sabía que estaría en la pelea por las medalla. El primer y el segundo puesto estaban algo más lejos, pero la medalla de bronce la disputamos un americano y yo, y la conseguí en los últimos metros", asegura el nadador ejidense del CD H2O, que reconoce que en la preparación de estos Juegos no se "podía imaginar" que el podium fuera posible.

En las piscinas de El Ejido hay madera de buen nadador y el seleccionador lo sabe. Por eso, le abrió las puertas de par en par para viajar a Argentina, pese a la competencia existente. "La selección la formamos cuatro chicos, cada uno participaba en una modalidad diferente . Entre nosotros no existía competencia como tal, pero sí que es cierto que al haber un número tan limitado de plazas para asistir a Buenos Aires, había una gran competitividad para cubrir esas plazas".

Antes de mirar al futuro, Manu mira al presente e incluso a su pasado más reciente y agradece a su club todo lo que le han enseñado, que es la clave de su éxito. "Creo que la base de todos los resultados que he conseguido, ha sido sin duda todo el trabajo que he estado haciendo a diario con el club en El Ejido. Por ello quiero agradecerles a todos mis compañeros, entrenadores y familia todo lo que han hecho por mí y el apoyo que han ofrecido siempre, porque el éxito no es sólo mío, sino de todos".

De cara al futuro, sus miradas están puestas en subir de escalafón: de los Juegos de la Juventud a los Juegos Olímpicos que encumbraron, por ejemplo, a Mark Spitz o a Michael Phelps. "A nivel deportivo un objetivo lejano y complicado es Tokyo 2020. Es cierto que no es nada fácil, pero existe la posibilidad de poder pelear por esa mínima y es un objetivo realista pero difícil de conseguir". Para llegar a conseguirlo, nada más y nada menos que cambiar las humildes piscinas ejidenses por las estadounidenses: "Ahora tengo unos meses sin estudiar hasta que comience la universidad en Estados Unidos, a la cual tengo muchas ganas de ir. Ahí mejoraré deportivamente y creceré como persona", finaliza Manu Martos con la ambición de un deportista olímpico.