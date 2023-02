Lamerse las heridas y volver a intentarlo, eso es Élite

Es así, jugar casi a ciegas porque no se conoce al adversario. Es cierto que los dos entraron el pasado curso en el Grupo Élite y se vieron las caras, un partido muy cerrado en La Guinardera, con Unión Rugby Almería llegando dolido a esa cita por dos derrotas consecutivas tras haber ganado tres encuentros antes. La victoria fue almeriense por 10-26, abriendo el tanteo al final de la primera parte con un ensayo de castigo, acoso y derribo en melé. Pero ya se vio muy claro el fin de semana que el pasado, pasado es. Se tenía igualmente la referencia de la anterior temporada… y no sirvió de nada. El L’Hospitalet devolvió la moneda.

Así, hay una carga importante de incógnitas de nuevo, la que va a ser habitual en todas y cada una de las jornadas excepto las dos en las que se juega frente a rivales del Grupo C. Respecto al único encuentro entre ambos, con referencia al pasado fin de semana, Sant Cugat mantiene al talonador, pero cambia a sus pilares. Las variaciones en su primera línea son las únicas, puesto que el resto del paquete se mantiene igual, con alguna rotación entre titulares y suplentes, y también en el medio de melé, con Arenas y Del Val. El apertura sigue siendo el mismo, Albert Cantos, y varía bastante el resto de la tres cuartos.

Para Hernán Quirelli ‘Falu’, técnico cruzado, la victoria de Sant Cugat en Getxo, que se produjo la jornada anterior, “es un resultado sorpresivo”, contrapunto en la comparación con que “nosotros venimos de una derrota, dolorosa por el nivel que dimos”, ha dicho de modo textual. El problema del inicio para los unionistas está siendo las lesiones: “Seguimos teniendo bajas por lesión importantes, no recuperadas, sí vuelve Coco de suspensión, y viajamos con convocatoria corta, de 20 o 21 jugadores, intentando levantar anímicamente al equipo después de la derrota contra L’Hospitalet, y físicamente también, por supuesto”.

Los cruzados se entrenarán en Barcelona antes de afrontar la cita contra Sant Cugat

La dificultad para la ‘puesta en escena’ es una reproducción de la del trabajo, al tener “muchas ausencias que tornan complicado gestionar los entrenamientos, por golpes, por trabajo, por otras razones… no tenemos el número suficiente al menos para entrenar de la mejor manera posible, pero bueno”, ha añadido. En todo caso, el viaje se ha hecho con tiempo y “se entrenará en Barcelona con el equipo completo y preparemos este partido lo mejor que podamos”. No se sabe el ’costo’ que habrá tenido para Sant Cugat su triunfo en el campo de Getxo, ya que se entiende que en extensión de plantilla todos los equipos van nivelados.

La excepción puesta semanas atrás por el propio ‘Falu’ es Alcobendas, que fue el que precisamente doblegó al XV catalán en La Guinardera en la jornada uno. El marcador fue de 7-45, logrando el ‘ensayo del honor’ en el minuto 66 con el partido ya resuelto desde mucho antes. De hecho, no se movió más el tanteo y, curiosamente, el primer try madrileño fue ensayo de castigo en el minuto 12. Al final del encuentro Sant Cugat encajó seis, sin ningún tiro a palos por golpe. Se supo que posiblemente esa no es su guerra, pero sí frente a URA, más todavía tras lograr la victoria contra uno de los favoritos… a priori, como Getxo.

Los vascos han caído dos veces en otras tantas jornadas, este fin de semana y contra todo pronóstico ante un Sant Cugat que sorprendió de inicio y que hizo try en el minuto 1. Al poco llegó la remontada local, con dos ensayos seguidos y separados por 4 minutos, ante lo que los catalanes supieron reponerse con la paciencia necesaria. Ensayaron en el minuto 30 y se fueron al descanso con el marcador de 16-10. El mérito mayor fue dejar a Getxo sin anotar nada durante toda la segunda mitad, logrando por delantera, con Clapes como ejecutor, el try ganador al ser completado por Chabut a falta de cinco minutos (16-17).

Durante la primera vuelta Sant Cugat ha logrado ocho victorias y tres derrotas

Esto indica que Sant Cugat sabe jugar con la presión, manejar el ritmo y tirar el pulso sin problema, por lo que se puede predecir, como el año pasado, otra vez un choque muy cerrado este domingo. Durante la primera vuelta ha presentado una tarjeta de ocho victorias y tres derrotas, tercero, como URA, sumando 45 ensayos a favor y habiendo encajado 20, con seis puntos bonus ofensivos. Sus victorias han sido claras, por tanto, solo dos de ellas más ‘apretadas’, sin lograr ningún bonus defensivo en las derrotas, que han sido frente a L’Hospitalet (17-7), BUC Barcelona (40-10) y Fénix Zaragoza (10-45). Clarà y Martínez llegan a este tramo como los tryman en la recta final de la primera fase. Chabut al pie.

La señora Lorena Martínez ya ha dirigido esta temporada un partido de URA de gran importancia, ya que los cruzados se medían a Ingenieros Industriales en la pugna por ser del Grupo Élite. El resultado fue favorable, 42-15, muy rotundo por el juego almeriense. Nunca ha pitado al equipo masculino de Sant Cugat, pero no así con el femenino, al que conoce muy bien, de hecho. En esta misma campaña, en la máxima categoría, la Liga Iberdrola, cuatro de los cinco encuentros que ha arbitrado han sido al XV sancugatense, tres como local con una victoria y dos derrotas, y uno como visitante, con victoria catalana.