Lasarte: "El Dépor es muy equipazo, superofensivo"

Alberto Lasarte ha comparecido en UDA Radio para hacer una valoración del sorteo de la Copa del Rey Juvenil, enfrentándose su equipo al Deportivo de La Coruña: "Es un rival difícil. Han dejado en la cuneta al Celta, Atlético de Madrid y Villarreal. Es un equipo que ha tenido que picar muy duro para llegar hasta aquí, pasando prórroga y momentos de dificultades. Puede ser el más matagigantes de todos los que hay. Como a nosotros, les está pasando factura la Copa en la liga. Entre comillas, tiene esa irregularidad que le está pasando factura. Es un equipazo, superofensivo, muy alegre, de la escuela gallega".

El técnico almeriense no se moja sobre quién será el favorito en la semifinal frente al Dépor, considerando que será importante cómo recuperen tras la liga. "El Real Madrid es el gran favorito para ganar la Copa. Nosotros tenemos antes un partido trascendental ante el Betis. Debemos recuperar los puntos que hemos perdido fuera de casa. Viendo que va a ser una eliminatoria igualada, puede influir cómo llegamos ambos equipos tras la liga. Nosotros vamos a llegar justos con la mala suerte del calendario que es".

Lasarte también ha reconocido que el Real Betis ha denegado la solicitud almeriense para jugar en la mañana del sábado el duelo de liga, algo que ya ocurrió en el choque ante el Sevilla: "Solicitamos al Betis jugar el sábado y a la federación, el jueves. Me consta que la federación llamó al Betis para jugar el sábado. El Betis no tiene Copa. Tenemos que rotar. No voy a consentir que etapa formativa un futbolista juegue cuatro partidos en nueve días". La propuesta rojiblanca era jugar el sábado, a las 12:00 horas, al ser por la tarde el Almería-Villarreal. El conjunto juvenil rojiblanco ha decidido no entrenar esta semana en césped natural, superficie que se encontrará en el torneo copero, al priorizar por el momento el duelo frente a los sevillanos. Sí lo hará en León el lunes y el martes.