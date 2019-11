Lazo: "Guti nos pide personalidad, sacar nuestro orgullo y ser verticales"

Juan Carlos Lazo, uno de los jugadores más en forma hoy por hoy del plantel rojiblanco, avisa de los peligros del próximo rival en visitar el Estadio de los Juegos Mediterráneos, un Numancia que está a un solo punto de distancia en la tabla de los rojiblancos: "El Numancia es un rival muy fuerte, aprieta y no hay que especular, sino salir al 200% para llevar el partido a lo que pide el míster y acabar ganando. Toda la semana trabajamos lo que nos pide el míster y el rival juega. Te somete a ir detrás de la pelota si no la tienes e intentamos presionar en campo contrario para robar e ir adelante. Será un partido de exigencia porque el rival aprieta mucho".

El sanluqueño tiene claras las consignas de Guti y espera que ante los sorianos puedan ponerlas en marcha durante los 90 minutos y no solo en un tramo del encuentro: "Guti nos pide que tengamos personalidad, sacar nuestro orgullo y coger la pelota arriba y decir aquí estamos, para encarar, buscar portería y ser verticales. Es lo que nos pide y nos da confianza para ello. A mí me pide que haga mi fútbol, que juegue con libertad y me asocie con los compañeros".

Tras tres empates consecutivos Lazo considera que ya toca una victoria y espera un partido de ida y vuelta: "Necesitamos ganar, está bien empatar, pero si lo haces fuera y ganas dentro es mejor. El trabajo de la semana es muy bueno, pero tenemos que pensar en empujar con la afición y sumar los 3 puntos para seguir en lo alto de la tabla. El partido debe competirse en ida y vuelta y al ser en casa debemos tener la pelota porque al míster le gusta. Buscaremos también verticalidad por fuera y el gol, que nos está faltando un poco".

Lazo se acuerda de la afición, que en el debut de Guti ante el Real Zaragoza expresó los primeros, aunque tímidos, silbidos de la temporada: "Segunda es muy dura y el rival te somete a estar detrás de la pelota porque tiene calidad. Los silbidos no llevan a nada, los jugadores quieren que la afición los anime. No podemos estar como si jugáramos fuera. No nos vienen bien porque tenemos que disfrutar con el balón".

En el debate de si la presión por ascender motiva o colapsa Lazo se alinea con Petrovic, partidario de que eso va en el sueldo: "La presión ya la tenemos encima de por sí. Que cada cual tenga más o menos... Yo tengo la mía, sé lo que debo y no debo hacer y cada uno tenemos que jugar con eso".

Otra de las claves pasa por mejorar las lagunas que se observan en el equipo: "En cada entrenamiento aprendemos algo más con el míster para mejorar ofensiva y defensivamente. En los vídeos vemos lo bueno y lo malo. Cada semana se va ganando algo y vendrá bien mejorar lo que hacemos mal".

Lazo, en particular, piensa que todavía puede dar más de sí al no haber alcanzado todavía el 100% de su rendimiento físico: "Voy trabajando día a día para estar al 200%, pero conozco la categoría, los rivales y los campos. Otros jugadores todavía no conocen la exigencia de esta categoría y tengo que seguir dando más, estando fuerte y mis compañeros".