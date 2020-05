Lazo: "Estoy muy feliz por quedarme en Almería"

José Carlos Lazo será rojiblanco hasta junio de 2024, siempre y cuando ambas partes cumplan lo estipulado en el contrato rubricado. La reunión del club con su agente, Juanma López, el pasado 17 de febrero para tratar la posible salida de José María Gutiérrez (el excolchonero también representa al técnico madrileño) cuando la racha de resultados era muy negativa precipitó que el club filtrase entonces la intención de comprar en propiedad al extremo gaditano, cedido este curso por parte del Getafe.

Al anunció sirvió entonces para calmar a la afición en un momento de muchas dudas sobre el futuro deportivo y el sábado pasado la entidad unionista hacía oficial el acuerdo para las próximas cuatro campañas, que el futbolista valoraba hoy agradeciendo las muestras de cariño.

¿Cómo se siente tras convertirse en propiedad en jugador de la UD Almería?

Estoy muy feliz por quedarme en Almería y lo más bonito es el apoyo de la gente en redes sociales. Eso me llena para seguir creciendo y mejorando con esta familia.

¿Qué fue lo que le animó a convencerse de firmar como rojiblanco?

La dedicación y ganas que ponen en comprarme y cómo hablan conmigo... Las ganas que tenían de que me quedara aquí porque las cosas me estaban saliendo de puta madre y ellos me lo trasnmitían. La cercanía que tienen es muy buena, no digo que en el Getafe no fuera así, pero ellos me han dado mucho y estoy muy contento por seguir aquí. Tanto mi agente como yo estamos creciendo y mejorando día a día y mejor con esta familia que en otra.

¿La cercanía con su gente ha influido en la decisión?

Al ser del sur y estar siempre en Cádiz te da más. El sol, la playa, la familia cerca, todo ayuda. Pero no tiene repercusión porque tienes que seguir trabajando y ayudando.

Gutiérrez lo tiene como uno de sus imprescindibles...

Tanto el cuerpo técnico como el staff está muy atento a lo que haces, a cómo estás, si comes bien, si estás bien física y mentalmente. Te cuidan muy bien y eso te engancha a querer más, tenemos un staff muy bueno y debemos seguir creciendo.

¿Cuál es la meta que se planteó cuando firmó su cesión?

Las condiciones que tenía al venir era subir con el Almería, lo tenía muy claro y estamos arriba. Todavía quedan once partidos y las expectativas son buenas para lograrlo. Hay que tener calma y tranquilidad de esperar porque va a llegar todo y esperemos estar en Primera.

José Carlos Lazo, extremo de la UD Almería "Lo mejor es que estamos recuperados Ibiza, Petrovic y yo, ya aptos para jugar"

¿El ascenso a Primera sigue siendo factible?

Si ganamos los once partidos que quedan estamos en Primera con los ojos cerrados. Tenemos que estar tranquilos porque la competición supuestamente empezará el 20 y queda un verano muy largo de mucha calor. Habrá que trabajar mucho porque estas semanas serán duras.

¿En qué medida será importante arrancar ganando el primer partido?

Lo importante es sumar en casa de tres en tres y sacar fuera puntos. La primera jornada es el comienzo y si empiezas muy bien tienes mucho ganado, pero depende de todos los equipos, que son muy jodidos. Tenemos que estar tranquilos.

¿Cómo valora esa extraña vuelta a los entrenamientos?

Ver a los compañeros cada uno en una esquina que parece que estamos vaciados no mola nada. El míster no puede saludar ni al preparador físico o médico.

Lo positivo es que la enfermería parece haberse vaciado...

Lo mejor es que estamos recuperados Ibiza, Petrovic y yo, ya aptos para jugar, espero que no ocurra nada en esta cuarentena de mini pretemporada para que el míster pueda romperse la cabeza para hacer el once y el banquillo.