Lazo, el imprescindible de Guti

Fernando es el jugador que le sigue en cuanto a titularidades se refiere en la era Guti. El meta murciano entró en el equipo ante el Numancia en casa (2-0) tras caer René en desgracia y desde entonces acumula once titularidades, las mismas que Iván Martos .

Una de las razones de mantener la confianza de Guti pese a su notable bajón en el rendimiento puede tener que ver con ser el único especialista puro en el ataque por el costado izquierdo , donde no tiene recambio desde la marcha de Gaspar Panadero , ya que el preparador madrileño nunca a probado a Appiah , que es zurdo, en dicha posición.

Bajo la batuta del portugués materializó tres dianas y ya con Guti ha conseguido otros cinco goles , cuatro de ellos seguidos ante Numancia, Tenerife y Mirandés. El último de su cuenta particular fue en la goleada en el Anxo Carro y desde entonces su juego ha ido de más a menos , lo que no le ha impedido conservar el puesto.

En trece jornadas al frente del banquillo rojiblanco José María Gutiérrez ha dispuesto trece alineaciones distintas . El técnico madrileño nunca ha repetido un once confeccionado con los mismos jugadores, lo que muestra a las claras que en su gestión de vestuario cuentan prácticamente todos los futbolistas que tiene a su disposición.

Luisinho, Datkovic y Rafa Mir, bajas en el Huesca

La plantilla de la SD Huesca volvió el martes a los entrenamientos para empezar a preparar el importante partido del próximo sábado (16:00) en El Alcoraz ante el Almería con la recuperación de varios jugadores que estaban lesionados.

Los jugadores que recuperará para medirse a los almerienses serán el defensa central Josué Sá y el portero Rubén Yáñez; mientras que sigue la progresión de Doukuré, que ya entrenó con normalidad con el resto de jugadores, aunque todavía no ha debutado con el Huesca. No obstante, los azulgranas no podrán contar por lesión con Luisinho y Datkovic, además de Rafa Mir por sanción.

Tras la sesión de entrenamiento, el lateral izquierdo Javi Galán compareció ante los medios: "Ahora es momento de estar todavía más unidos,afición y equipo, porque sabemos que tenemos que mejorar cosas, pero seguimos en la pelea y hay que seguir luchando por el equipo".

Los azulgranas están consiguiendo sus mejores partidos en casa, por eso Galán reconocía que "está claro que fuera hay que mejorar más cosas, pero miramos hacia delante. En casa con nuestra gente están saliendo los resultados".

La lesión de Luisinho, con un golpe en el cuádriceps de la pierna izquierda, deja a Galán como único lateral izquierdo para medirse a los almerienses. "Todo jugador quiere jugar y está claro que todos entrenamos bien para hacerlo, por lo que hay que aprovechar la oportunidad. Somos un equipo en el que cualquiera puede jugar. Tenemos una plantilla larga para eso, porque sabemos que en una temporada hay buenos y malos momentos”, añadió.

Respecto a las dos derrotas seguidas de los altoaragoneses, el lateral aseguró que "hay cosas que hacemos bien, porque seguimos siendo uno de los equipos que menos goles recibe. Pero eso no quita que haya que mejorar en todos los aspectos, ofensiva y defensivamente, y seguiremos trabajando para ello"