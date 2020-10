Leo: "En Santo Domingo tenemos que mostrar nuestro carácter"

Leo Ramírez ha analizado el encuentro de este fin de semana ante el Yeclano. "El partido va a ser muy competido, nos vamos a enfrentar a un rival que da mucha importancia al trabajo defensivo. Vamos a tener que llevar el juego a nuestro terreno, tener la pelota y paciencia para abrir la defensa rival".

El canario sabe que los murcianos les van a exigir mucho. "Tenemos que salir con mucha intensidad y no caer en su juego, tener el balón y esperar nuestras ocasiones. No podemos cometer fallos atrás para conseguir los puntos. Espero que salgamos con el carácter que debemos de mostrar en nuestro campo, aquí no se nos pueden escapar puntos".

Finalmente, Leo destaca el buen trabajo realizado a lo largo de estos días. "Con la semana de trabajo que llevamos y lo que nos está explicando el míster, podemos hacerle daño. Estamos trabajando sus puntos débiles, estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer para seguir metidos arriba".