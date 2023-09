Lorena García: "Cuando comenzamos el proyecto femenino, teníamos un equipo, ahora ya tenemos tres"

La Fundación UDA es una pieza clave en la entidad rojiblanca al englobar proyectos tan diversos, ilusionantes y con proyección como el fútbol femenino o el equipo para jugadores con discapacidad intelectual. Su presidenta, Lorena García, pasa revista en UDA Radio, destacando el crecimiento experimentado por la UDA en materia femenina durante el último lustro. Además, habla del próximo proyecto del equipo genuine.

- ¿Cómo es la resaca posterior a la Copa de la Reina?

Fue doloroso, todos queríamos ganar. El partido fue como fue, tuvimos muchas ocasiones, sobre todo, en la segunda parte y en la prórroga. Me quedo con el ambiente que hubo y con toda la gente que fue a animar. Eso fue lo positivo. El partido fue una locura. Estaba sufriendo más con mi compañero Luis, que veía que le iba a dar un infarto [risas]. La tanda de penaltis es prácticamente una lotería. Al final no pudo ser.

- Hubo en torno a medio millar de espectadores.

Y fue un día entre semana. Estamos superagradecidos con el apoyo, también el de las instituciones, que quisieron estar presentes, sufriendo y apoyando al equipo. La clave de esta primera eliminatoria en Copa de la Reina para mí es ese apoyo.

- ¿Es un reflejo de lo que está creciendo el fútbol femenino?

Cuando comenzamos el proyecto femenino, teníamos un equipo, ahora ya tenemos tres. El paso de infantiles a juveniles era un paso muy grande porque no había equipo de lo último, ahí dejaban de jugar. Se iban a un sénior o a jugar a fútbol 7 siendo cadete. Ahora tienen otra opción. Vamos creciendo, pero todavía queda mucho.

- Hace poco tuvieron unas jornadas de captación. ¿Cómo fueron?

Muy bien. Ayer hablaba con Martín Doblado de que en los primeros años de fútbol femenino nos teníamos que unir con Granada para sacar cuatro equipos en liga. Imagínate que ahora sale una liga provincial. La labor de otros equipos de Almería es Grande, como el Pavía, que la pasada temporada jugó eliminatorias para subir. Se nota el número de niñas. Tenemos que conseguir que el paso de cadete a sénior no sea tan grande. Hay un momento en el que el campo se queda chico y las motivaciones son otras. Yo soy partidaria de que hasta categoría infantil sean equipos mixtos, pero vienes de uno mixto y de repente retrocedes a un fútbol 7... A las chicas se le dan bien varios deportes. Son niñas deportistas desde pequeñas. Y hemos visto que a esa edad se iban a baloncesto. La meta que tenemos es mantener a esas niñas en el fútbol.

- ¿En 2018 se imaginaban lo logrado durante este lustro?

Siendo un equipo modesto, que nos vemos mercados salarialmente hablando porque no tenemos ayudas como otros equipos a pesar de que el masculino está en liga profesional, el curso pasado teníamos seis desplazamientos a islas. Todo se nos iba en viajes. Fue complicado, hay mucho que mejorar en cuanto a la reestructuración de equipos y categorías. Es muy duro soportar tantos viajes a las islas o Extremadura. No quiero no gastar ese dinero, sino invertirlo en las chicas y en mejoras para ellas. Deberíamos diferenciar dentro de los clubes los equipos masculinos y femeninos.

- ¿Cuál es el tope que se marcan?

Se ha creado un grupo bonito, subiendo muchas cadetes. El entrenador las conoce y confía en las chicas más jóvenes. Esta temporada quiero ascender. Pero siendo realistas, vamos a tener la permanencia relativamente fácil. A raíz de ahí, sólo asciende el primero, lo que te exige que no falles ni un partido. También tenemos en cuenta la diferencia de goles. El mejor segundo también sube, pero el nuestro es un grupo fuerte, en las islas suelen tener mejor coeficiente...

- ¿Cómo valora la confección del plantel?

Siempre les digo a ellas que tienen que estar felices y disfrutar del fútbol. A partir de ahí, siendo una piña, saldrán cosas. El equipo es muy joven, con muchas incorporaciones, pero está respondiendo. En el primer partido de liga dieron la talla. Pedro está haciendo un muy buen trabajo.

- ¿Qué más proyectos abarca la fundación?

Vamos a participar en la liga provincial de personas con discapacidad intelectual. Al ser equipo de Primera División, a nivel nacional competimos con el resto de clubes profesionales. Pero eran cuatro reuniones al año y al año, tenemos 70 usuarios y no todos podían viajar. Entrenamos todas las semanas dos días y los chicos piden ritmo de competición. Es perfecto que se cree una liga y puedan competir todas las semanas. Ese proyecto va a estar bonito, estamos muy contentos con eso. Les estamos dando una salida deportiva.

- Su despacho tiene que echar humo.

Termino el mercado de fichajes, la gente me dice que tocan vacaciones y les digo que ahora vienen otros temas [risas]. Me tengo que centrar en el femenino y en el Genuine, ya tocarán en noviembre. Esto es muy intenso y las temporadas se solapan. Cuando te gusta el fútbol...