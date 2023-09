La lotería de los penaltis no sonríe al Almería femenino

El fútbol es un debate de opiniones constante, entre ellos, el de si la tanda de penaltis es una lotería o no. Para el Almería femenino el resultado final fue injusto, sin sonreírle la suerte desde la tanda de penaltis. Manuel Fernández no pensará lo mismo. El técnico de La Solana a Norma Méndez en la recta final de la segunda parte de la prórroga y la guardameta de 35 años se erigió como una de las heroínas del partido al abortar dos de las tres penas máximas erradas por el Almería en una tanda en la que se tiraron hasta 18 penaltis, comenzando tirando la UDA. Queda así eliminado de la Copa de la Reina un Almería que jugó ante La Solana el primer partido oficial en esta competición, mostrando una buena imagen ante una buena afluencia de público, que no quiso perderse este partido único de la primera ronda.

Ambos equipos se conocían bien de la última temporada, cuando los dos descendieron a Tercera RFEF (la quinta categoría nacional). Y tal fue la igualdad durante todo el partido que el billete para la siguiente ronda no se decidió en dos horas de juego ni en la decena de penaltis, sino en el décimo octavo penalti. Se marcha el Almería de la competición, pero lo hace con buenas sensaciones. El conjunto rojiblanco, que volvió a jugar de negro en casa, las tuvo de todos los colores antes de la prórroga, sobre tras el descanso, por mediación de Lorena, Jessica Higueras y Fátima, destacando una ocasión de la última en el minuto 89' con asistencia de la capitana almeriense.

En el tiempo extra, el Almería siguió empujando y llegando a la meta de Paula, teniendo el 1-0 tanto Marisa como Paqui, quienes habían entrado desde el banquillo. No acertaron y justo antes de afrontar la tanda de penaltis, Carmen Belmonte salvó a su equipo con una gran intervención.

En ese tramo final del segundo acto de la prórroga, Manuel Fernández dio entrada a Norma Méndez, jugándosela al meter fría a la guardameta. Pero la apuesta le salió bien, llevándose la clasificación a Ciudad Real la clasificación. El Almería, que venció in extremis al Real Betis B (2-1) en la primera jornada liguera, volverá a actuar el sábado (16:00 horas) visitando al Madrid CF C en el Antiguo Canódromo, mientras que La Solana, cuyo partido ante el Juan Grande quedó aplazado, visitará al Málaga el domingo (16:00).