De sobra sabía el Poli Almería que la Segunda Fase de la competición liguera, en la que pelea por no descender, no iba a ser nada fácil. Los rojiblancos no pudieron empezar con buen pie una Fase de Permanencia que iniciaron con derrota frente al histórico Alhaurino, que ya a los dos minutos se adelantaba en el marcador gracias a un penalti transformado por su capitán Víctor Rueda, que casi ataja Manu. Si ya de por sí no era una contienda complicada para los almerienses, ahora tenían que ir a remolque desde bien temprano.

El 0-1 fue un golpe doloroso, pero no tumbó a un cuadro local que volvía a notar el calor de los suyos en la grada de la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Por lo menos de sus socios gestores. Los de Carlos Hinojo buscaron la meta malagueña, destacando un disparo de Madriles en el 21’ y un remate de Álvaro en el 35’, pero sin suerte en una primera mitad con demasiados parones de juego, que beneficiaba a un Alhaurino que se marchaba al descanso con la mínima ventaja en el tanteador.

Más cuesta arriba se pusieron las cosas para los de casa tras aprovechar Lupi un rechace y hacer el 0-2 en el 52’. Pero tampoco se rindieron los de Hinojo. En el 57’, Segura remató fuera por poco, su compañero Luis Suanes probó suerte en una falta que se marchó alto en el 75’ y un minuto más tarde mandó fuera el esférico en un cabezazo. No tuvo eficacia un Poli Almería que el miércoles visitará al Melilla CD.