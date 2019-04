Manolo Ruiz: "A estas alturas hay que ser más maduros"

Manolo Ruiz, técnico del CD El Ejido, valoraba el duelo que su equipo empató 1-1 en casa del Recreativo Granada como "un partido en el que se vio siempre reflejada la tensión que hay por estar ahí abajo. Fue raro, como muchos de los que ha disputado este equipo a lo largo de la temporada. En el sentido de que, cuando estás con uno más, fuera de casa y ante un filial, no es lógico que al final quedes tú con uno menos. Teníamos esa superioridad y no supimos aprovecharla. Tenemos que ser más maduros para no cometer esos errores. El partido lo teníamos bien controlado, reaccionamos bien ante el 1-0".

El jerezano admitía en la rueda de prensa posterior al choque, en el que su equipo acabó con nueve jugadores, que le queda "mal sabor de boca, porque cometimos errores que nos pudieron costar el partido. Jugándote tanto no se deben dar esas facilidades al rival. El domingo tenemos otro partido importante y perdemos dos jugadores. Tenemos que aprender que a estas alturas de la competición no se pueden conceder tantas cosas a un rival, pero bueno, esto es lo que tenemos y hay que aprender de ello".

Expulsiones "Cuando estás con un jugador más, con un partido controlado, no es lógico que al final te quedes tú con un hombre menos”

Pese al resultado, el entrenador celeste recuerda que "esto no es definitivo, era un partido importante, pero quedan todavía partidos y tenemos la seguridad de que lo podemos conseguir". Sobre el centenar de fieles ejidenses que se desplazaron hasta tierras granadinas, comentaba que "hay que darle las gracias a la afición, aunque es una pena no haberles brindado un triunfo".

El CD El Ejido preparará a conciencia esta semana el importantísimo partido ante el Don Benito, al que recibe el domingo (18:00) con las bajas de Samu Corral y Tomás, por sanción, más las de los lesionados Alfonso, Velasco y Javilillo.