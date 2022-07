Maras prepara las maletas; Villar, Silva y Carriço esperan el talón del Almería para salir

La operación salida en la UD Almería vivirá en las próximas horas un empujón considerable, con la idea de que Rubi cuente en la concentración que arrancará el sábado en Montecastillo con el grueso de los jugadores que cuentan para el salto a Primera División.

En este sentido, tras la cesión del canterano Javi Robles al Fuenlabrada para que prosiga su crecimiento deportivo, el siguiente en salir será Nikola Maras. El central serbio ya tiene preparadas las maletas para marcharse al Alavés a préstamo con opción de compra obligatoria, toda vez que la llegada de Kaiky Melo le cierra definitivamente las puertas de la terna de centrales, compuesta por el brasileño, su compatriota Ely, el serbio Babic y Chumi.

Según ha podido saber Diario de Almería el acuerdo con Daniel Carriço para rescindir el año de contrato que le restaba al activarse una cláusula de renovación automática por la consecución del ascenso también es total y en las próximas horas será anunciada su desvinculación. El defensor luso, en cualquier caso, no se había incorporado a los entrenamientos de pretemporada.

Más enquistadas están las salidas de Jonathan Silva y Juan Villar. Ambos se han plantado en la postura de cumplir sus contratos pese a saber que no entran en los planes deportivos y tampoco facilitan que el club alcance con ellos un acuerdo en el aspecto económico, por lo que la vía de la rescisión contractual cobra fuerza y la entidad tiene asumido que no habrá otra alternativa que sacar el talonario.

El lateral brasileño tampoco fue citado a realizar la pretemporada, mientras que el caso del ariete onubense se considera especialmente hiriente en el seno del club. En su día se le firmó un contrato de larga duración (3 temporadas) pese a ser ya un futbolista veterano (tenía 31 años) y no se entiende que no facilite un acuerdo de salida cuando desde la UDA siempre se le ha respaldado en todo, pese a que no ha tenido suerte con las lesiones para triunfar como rojiblanco.

La idea es que ni Villar ni Maras viajen a Jerez de la Frontera y, en caso de que no hubieran podido concretarse las salidas antes del sábado, probablemente se queden en Almería para continuar de forma específica los entrenamientos, ya al margen de la dinámica de grupo que sí han mantenido estos días en el anexo del Power Horse Stadium.

Cabe recordar que otros jugadores todavía pertenecientes a la disciplina rojiblanca como son los casos de los uruguayos Juan Manuel Gutiérrez (Nacional de Montevideo) y Cristian Olivera (Boston River), además de Dani Albiar (Cartagena) o Jordi Escobar (se le busca acomodo) seguirán en calidad de cedidos una temporada más. El meta Dragan Rosic seguirá trabajando en pretemporada junto a Fernando y Fouli mientras el club no concreta la llegada de un competidor para el murciano.