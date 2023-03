El Marbella pasa por encima de un Almería B que se mete en un lío (0-3)

El Almería B no dio la sorpresa ante el líder y se mete en un lío al salir de la promoción de ascenso cuando apenas faltan tres jornadas para el final de la liga regular, pudiéndose quedar otra temporada más el conjunto de Óscar Fernández en la quinta categoría del fútbol español, con lo que ello supone para un club de Primera División. El filial rojiblanco no ha mostrado la regularidad necesaria durante toda la temporada, no llegando en las mejores condiciones al tramo final (apenas dos victorias en los diez últimos encuentros).

Aunque el Marbella era un hueso duro de roer (encadena ocho triunfos, encajando un sólo gol), el cuadro indálico necesitaba dar la sorpresa para no depender de terceros en la recta final. No pudo hacerlo en un encuentro en el que fue a remolque durante prácticamente todo el encuentro. En el minuto 10 Jorge Fernández asistía a Laerte y éste adelantaba a su equipo con un disparo ajustado, teniendo que empezar entonces el Almería B a contracorriente. Y eso que la tuvo justo antes en una buena acción de Bian Embalo, despejada por Lejárraga a saque de esquina.

Quien perdona lo acaba pagando y eso le ocurrió al Almería B, estando ya el partido en el escenario que buscaba el conjunto malagueño. Y todo ello sin Svidersky y Rafa Núñez, dos de los pilares de Óscar Fernández, ausentes esta jornada al encontrarse concentrados con Eslovaquia sub-19 y República Dominicana, respectivamente. Tras el 0-1 el filial rojiblanco intentó adelantar metros, pisando área rival, pero topándose con Lejárraga. El meta madrileño sostuvo a los suyos cuando peor estaban, como el testarazo de Marciano en el minuto 41.

En el segundo acto, con el juvenil Valen sobre el verde, el Almería B dio otro paso hacia adelante, teniendo sus oportunidades para empatar, como el libre directo de Avelino, topándose de nuevo con Lejárraga. El Marbella, por su parte, buscaba pillar alguna rápida transición. La tuvo en el 54' Julio Delgado y en el 69' Gato. En el 73' Fajardo dio entrada a Iker Muñoz y Marcos Corral y un minuto después Agus Alonso dejó el encuentro prácticamente visto para sentencia rematando un centro del recién ingresado Marcos Corral. El filial se vino abajo entonces y el delantero uruguayo sentenció a falta de seis minutos para el final.

El Almería B se queda con 38 puntos, bajando a la séptima posición después de los triunfos del Atlético Malagueño (4-1 al Motril) y Huétor Vega (1-0 al Atlético Porcuna), que se proyectan a las 40 unidades. Los de Óscar Fernández podrían incluso acabar la jornada en octava posición si el Huétor Tájar gana en el feudo del Málaga City, penúltimo clasificado. La situación se le complica al filial porque ahora depende de terceros, teniendo que sacar sus partidos adelante y que pinchen más de un rival directo. El cuadro rojiblanco visitará el próximo domingo al Motril, parando la competición hasta el 16 de abril, cuando reciba al Torre del Mar para acabar la liga en San Ignacio ante un El Palo que podría estar jugándose la primera posición, que da el ascenso directo.