Marca goles con la cámara

Davinia Capel espera cada día la llegada del domingo para ir a ver al Poli Almería, su mejor momento, con diferencia, de la semana. Allí saluda a su gente, echa las mejores fotografías y celebra los goles con los jugadores. Porque cuando Campanas anota, la piña rojiblanca se forma delante de esta joven de quince años, que, cámara en mano, inmortaliza cada momento con una pasión desmedida. Cuando Andrés Iniesta marcó ese antológico gol en Johannesburgo, ella apenas tenía tres años. Pero ya cogía una cámara como buenamente podía, encuadraba y le daba al botón de disparar. De ahí que sus fotografías sean una delicia para cualquier seguidor del Poli Almería.

"A mí de pequeña no me gustaba el fútbol, lo detestaba. Pero empecé a ir a ver los partidos del Poli Almería y me aficioné", cuenta Davinia, que prefiere animar al conjunto rojiblanco antes que echarse una partida a la videoconsola. "A mí hermana sí le gustan los videojuegos, pero a mí no", afirma con timidez, pero con una gran personalidad propia. De hecho, no es sencillo encontrar en Almería a una adolescente que le grupo Arábiga, un grupo de música cordobés. "Me encanta echarles fotos a ellos también", prosigue esta aficionada de Harry Potter, la fotografía, el dibujo y la música.

"De pequeña detestaba el fútbol, pero empecé a ir a ver al Poli Almería y me aficioné"

Hace cinco años Leire, su hermana pequeña, comenzó a ir con su padre, David, a los encuentros del Poli Almería. A ella no le llamaba la atención, pero el ambiente que se respira en ese tipo de partidos, alejado totalmente del fútbol profesional, le enganchó y la pasada temporada se decidió a unir sus dos pasiones: la cámara de fotos y el Poli. "Yo no quería ir, fui un día y ya no me he perdido ningún partido", comenta Davinia, que comenzó a fotografiar los partidos desde pretemporada y ahora tiene su ordenador lleno de fotografías del equipo almeriense. Comenzó en la grada y ya las hace a pie de campo.

Con su camiseta acude de vez en cuando al instituto. "Mis amigos son del Almería o del Real Madrid. Yo del Poli. No me dicen nada porque ya están acostumbrados", continúa, dejando claro que ha propagado la curiosidad por el Poli: cada lunes, Sergio, su profesor de Historia le pregunta por el resultado del conjunto entrenado por Carlos Hinojo. Fue en el instituto cuando el pasado curso decidió escribir unas letras sobre el club almeriense. "Subí el escrito a Instagram, lo vio el entrenador y me invitó a un entrenamiento, donde me propuso si quería hacerles un discurso a los jugadores", explica. A pesar de su timidez, aceptó y dio la arenga previa al encuentro ante el Berja, decisivo para la permanencia. Tal fue la emotividad, que tras el encuentro la plantilla le escribió para pedirle perdón por la derrota. "Ese discurso fue mi mejor momento", expone.

Cato y Manu, dos de sus jugadores favoritos, tienen su camiseta hecha con cartulina y mucho mimo en la habitación de Davinia, donde hay colgada una bufanda del Poli Almería, algunas crónicas recientes sobre los de Carlos Hinojo y otros detalles sobre el equipo. De hecho, no habrá seguramente ningún club de División de Honor que aparezca en tantos detalles como los que ha realizado Davinia. "A mi abuela le pinté unos maceteros con el escudo. En navidad también ponemos el árbol con decoración del equipo. Y en mi cumpleaños me regalaron una tarta con el escudo, saliendo un pequeño detalle de cada uno de los jugadores. Los vasos también tenían los colores rojos, blancos y azules", cuenta.

La entidad almeriense ha tenido más de un detalle con la joven aficionada, aunque es la adolescente la que aporta diariamente. Los futbolistas y el cuerpo técnico están encantados con el ánimo que aporta Davinia y su familia partido sí y partido también, y los aficionados, con sus magníficas fotografías. Uno de sus próximos retos es realizar el ciclo formativo de Imagen y sonido para realizar posteriormente un grado superior en fotografía. El objetivo lo tiene claro. Y quién sabe si para entonces tomará imágenes de su equipo en una categoría superior...