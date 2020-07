Mario Silva: "Hay que levantar la cabeza y pensar en el play-off"

Desánimo: "Estamos tristes, pero hay un play-off y una plaza más, aunque esté difícil. Lucharemos por ella, lo queríamos intentar hoy hasta el final pero no lo hemos conseguido. Hay que levantar la cabeza y pensar en el play-off".

No tira la toalla: "Yo hago mi trabajo, estoy con alma y corazón, con mucha pasión. Respeto todos los comentarios pero la pregunta de si debo seguir o no... Creo que estoy preparado para hacerlo, estoy con ganas de trabajar. Cuando no las tenga diré gracias y me iré. No tiro la toalla".

Lectura del partido: "Desde fuera es fácil hacer comentarios. Enzo es un jugador de la plantilla y me merece todos los respetos. El rumbo del partido fue como habíamos visto, fuimos superiores en la primera mitad y en la segunda igualado sin concretar nuestras ocasiones, ellos sí".

¿Destitución?: "Yo confío en mí y en mi trabajo, pero eso hay que preguntárselo a quien comanda el club. Estaré mientras entiendan que debo estar, tengo contrato y el club decidirá lo mejor para el equipo, yo estoy con ganas de seguir luchando al lado de los jugadores".