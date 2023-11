Maximiano: "Debemos retribuir el cariño que recibimos de la afición porque no lo merecemos"

A Luis Maximiano le costó coger el paso. Visto con perspectiva, que Vicente Moreno lo hiciese debutar ante el Real Madrid recién bajado del avión que lo traía desde Roma tras abandonar la Lazio y sin conocer si quiera a sus compañeros quizá no fuese la mejor idea.

Tras un amago de pérdida de titularidad con la llegada de Gaizka Garitano, que confió en Fernando para sus dos primeros partidos al frente del banquillo, el meta luso parece haberle cogido la medida a la portería rojiblanca, con buenas actuaciones en sus últimas apariciones.

Semana de parón: "Como profesionales tenemos que trabajar siempre fuerte y serios, independientemente de que haya o no partido. El momento que vivimos no es para relajarse, sino de estar juntos y crecer como equipos, apoyándonos unos a otros".

Problema de confianza: "Cuando llegas a un sitio nuevo hay cosas que llevan tiempo. Estamos viviendo una situación que no es la mejor para la confianza y es más difícil venirse arriba. Es un deporte colectivo y si todos estamos abajo somos todos. Es difícil que alguno se destaque".

Adaptación: "En los primeros partidos me costó un poco acostumbrarme porque venía de no jugar, pero creo en el trabajo y de todo se sale si eres un profesional serio y lo das todo".

Debut precipitado: "No soy de poner excusas, el míster decidió ponerme nada más llegar ante el Real Madrid, aunque hay cosas que nos afectan en la adaptación. Tienes que estar preparado para jugar sea cuando sea. No vivimos en un mundo perfecto y no me arrepiento de cómo ha ido".

Crisis: "Lo que intento hacer es no pensar mucho. Independientemente de cómo estés en la clasificación, afrontas los partidos para ganar. La clasificación no te hace jugar mejor o peor. Quizá lo mejor sea eso, no mirar, sino pensar en el Getafe para darle la vuelta".

Colistas: "No importa tener más victorias o empates cuando saltas al campo. Tenemos que competir, dar nuestro mejor y las cuentas se hacen al final, hay que seguir creyendo".

Getafe: "Todos los partidos son diferentes y hay que preparse haciendo cosas iguales por nuestro estilo y adaptándonos en otras al estilo diferente del rival. Lo importante es competir".

Falta de liderazgo: "Tenemos jugadores con carácter, pero el problema es que muchos hemos llegado esta temporada y no es fácil que te vean como líder. Esas cosas llevan un tiempo. Creo que solo el tiempo te dará eso".

Estado del vestuario: "Si tienes un día malo en el trabajo al día siguiente vienes mal. Si pierdes un partido no vas a andarte con abrazos y risas, es normal que haya tensión, pero al día siguiente todos estamos con la cabeza en lo que viene. El vestuario está bien y unido".

Repertorio de lesiones: "Lo de la plaga de lesiones no las he pasado. No creo mucho en la suerte, son cosas que tienen que pasar y que cada uno tiene que vivir con la dificultad de perder a esos jugadores. La vida es adaptación y tenemos que hacerlo con todas las situaciones que aparezcan".

Reacción: "Fuimos nosotros quienes nos pusimos en esta situación y creemos que vamos a salir. Este es un objetivo malo e ir a Europa sería ilusionante. Nos dan las mismas ganas salvarnos que si peleásemos por Europa. Esa ilusión tenemos que intentar llevar".

Apoyo de la afición: "Me sorprendió la reacción de la gente, no la esperaba. Con la situación que vivimos no es fácil que no te piten, me dejó muy emocionado porque fue una actitud de gente grande y más que nunca debemos retribuir ese cariño que recibimos. No lo merecemos porque dan más que nosotros".

Barbastro en Copa: "Vimos el sorteo de Copa mientras estábamos en el comedor pero todavía no hemos comentado nada porque quedan partidos. Lo importante es centrarnos en trabajar, descansar y volver al 100%".