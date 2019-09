'Mea culpa' de David Cabello

El CD El Ejido sufrió la primera derrota de la presente temporada en su primer duelo como visitante. Los celestes, pese a merecer mucho mejor destino en casa del Vélez, cayeron por 2-1 en el Vivar Téllez. David Cabello, técnico del cuadro ejidense, comentó en la rueda de prensa posterior al choque que, “la categoría es complicada. El Vélez no nos creó ocasiones, sólo intervino nuestro portero en la acción del primer gol, y en la segunda jugada nos marcaron. Luego el penalti, y nada más de ellos”.

Cabello hizo hincapié en que “en fútbol si no eres eficaz de cara a puerta, pasa esto. Todos queremos puntos, y se pierde tiempo en esta categoría y en otras. Ellos hicieron un buen trabajo, y se quedaron con los tres puntos”. Sobre el polémico penalti que dio los tres puntos a los locales, el entrenador celeste aseguraba que “unos días te darán y otros te quitarán, el colegiado decidió decretar ese penalti y no hay que darle vueltas. Se podía haber evitado esa acción, fue una cesión hacia nuestro portero que acabó en gol. Son errores que se cometen y cuestan partidos y a lo largo de la temporada muchos puntos. Trabajaremos para que no vuelva a ocurrir”.

Sobre su plantilla, destacó que tiene “muy buenos jugadores, pero muchos han llegado muy tarde. Pero esto no es excusa. No hemos sido capaces de doblegar a un equipo que ha hecho un gran trabajo. La culpa ha sido del entrenador, que no fue capaz de contrarrestar el modelo de juego del Vélez”.