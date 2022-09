El Melilla se venga

Manolo Berenguel no tiró nunca la toalla, estando a punto de formar un quinto set en el que el cuadro almeriense hubiese llegado con el subidón que da cualquier remontada. Sin embargo, el Melilla finiquitó en el cuarto set su gran actuación y metió en el avión de vuelta una Supercopa de España que midió a los dos mejores conjuntos del pasado curso y que aspiran a repetirlo en el presente. En febrero los melillenses lograron la Copa del Rey ante el cuadro verde, que se tomó dos meses después la revancha en la final de la Superliga con un contundente 0-3.

Como quiera que la alegría va por barrios, el título fue esta vez para el equipo de Salim Abdelkader, que se mostró muy intenso durante toda la tarde, imponiendo su superioridad desde el primer punto. Un parcial de 0-7 en el primer set puso a los visitantes en un 6-13 que no desaprovecharon. El Unicaja no se rindió y recortó distancias para poner en el electrónico un 18-22 con el que soñar con la remontada pen el camino del primer golpe. Pero era la tarde del Melilla no y la iba a desaprovechar. Tras salvar dos puntos de set, un error de saque de Ferreira llevaba la primera alegría de la tarde-noche a los melillenses.

El marcador se repitió en el segundo juego, con el Melilla ya lanzado a por la Supercopa. Sorprendió el estado de forma del conjunto foráneo a estas alturas de pretemporada. Aun así, Unicaja no se rindió en ningún momento, intentando aprovechar su buen partido en cuanto a bloqueos se refería, con el liderazgo de un gran Bakonji. Pero enfrente estaba un inmenso Martina que quiso finiquitar el encuentro en el tercer set. El 14-17 así lo presagiaba, pero entonces apareció Ferreira para empatar a 20. Diedhiou hizo el 20-21 y los de Manolo Berenguel lograron voltearlo en un gran final de set, esperanzados aún en materializar la remontada en los dos restantes.

Reinó entonces la igualdad hasta el 8-8 para marcharse ya definitivamente la escuadra visitante que con un 18-22 no iba a perdonar, celebrando el título tras un saque fallido de Jorge Fernández. El Melilla se llevó a casa la Supercopa y el Unicaja ya sólo piensa en volver a verse las caras para tomarse otra vez la revancha. La rivalidad tiene una pinta interesantísima para el voleibol nacional...