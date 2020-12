"El esfuerzo que han hecho mis jugadores se ve truncado por decisiones de los colegiados. Se nos va la eliminatoria y ahora no nos consuela nada. Lo que hicimos en la segunda parte es lo que tenemos que buscar en la competición liguera en un futuro, ese equipo intenso y que va a por el partido". Así analizaba Tito García Sanjuán el encuentro del Club Deportivo El Ejido ante el Deportivo de La Coruña de este jueves en el que los celestes cayeron por 1-0 en Riazor en su debut en una Copa del Rey de la que fueron eliminados de una forma más que injusta.

La contienda en tierras gallegas estuvo marcada por la polémica, por un gol anulado a Sergio Pérez y otro a Etxaniz, el primero por un fuera de juego que no era y el segundo por una supuesta falta, que tampoco. Además, el colegiado asturiano Carbajales Gómez no pitó una mano de Eneko Bóveda en el área, un penalti claro a favor de un CD El Ejido que fue perjudicado claramente por el arbitraje. "Las imágenes hablan por sí solas. El penalti yo soy partidario de no pitarlo, pero la norma es clara en ese sentido y siempre se pita. Las otras dos acciones, el primero claramente no es fuera de juego, de hecho el línea levanta la bandera cuando el gol entra y no en el momento. El segundo, Etxaniz le gana un salto y marca limpiamente. Me duele sobre todo el penalti, porque el árbitro se llevó el pito a la boca y no lo pitó", dijo el técnico maño en directo en El Partidazo de Cope.

El plantel ejidense ya está de vacaciones navideñas y regresará a los entrenamientos el próximo día 28 de diciembre

Con más de diez horas de viaje por delante en el camino de regreso a la provincia de Almería, García Sanjuán recalcaba vía telefónica desde el autobús al programa radiofónico dirigido por Juanma Castaño que "el arbitraje forma parte del juego y hay veces que te equivocas. Yo llevo varios partidos equivocándome, porque mi equipo no gana, pero en este caso te equivocas tres veces y hacia el mismo bando". No obstante, pese a lo doloroso de perder de esa forma, afirmaba que "no queda otra que seguir adelante y trabajar, no vamos a cambiar el resultado ya por mucho que nos quejemos. Este es nuestro sexto partido sin ganar, llevamos una dinámica que es mala ( 5 derrotas y 1 empate) y yo me juego mi puesto, pero hay que ser optimistas".

El entrenador celeste valora de una forma muy positiva que "le hemos competido a la mejor plantilla de toda Segunda B. Eso nos puede servir para salir de este pequeño bache que estamos sufriendo a nivel de resultados, que es lo que cuenta al final. Nos tenemos que quedar con la imagen, que fue buena, pero eso solo no nos vale. La realidad es que llevamos seis partidos sin ganar". No obstante, el zaragozano tiene claro que, tras lo visto de su equipo en Riazor, "como empecemos enero así tendremos muchas tardes de gloria, tenemos que volver a sumar de tres. Si somos pesimistas me quedo en mi casa. Descansaremos hasta el 28, tenemos que asumir que hemos hecho cosas mal, encontrar el camino de las cosas bien, que demostramos que volvimos a esta senda".