Miguel Palanca: "Del Juan Rojas no nos sacan ni los GEO"

Diario de Almería sacaba a la luz el pasado martes el convenio de colaboración que la Unión Deportiva Almería y el Ayuntamiento de la capital han rubricado un año más para hacer uso de las instalaciones deportivas municipales. El hecho de que el Juan Rojas perdurase en el pliego de condiciones junto al Estadio de los Juegos Mediterráneos y al anexo pronto generó revuelo en redes sociales, particularmente en un club que dice sentirse agraviado como el Poli Almería, pero también suscitó cierta inquietud en el club que ostenta el disfrute de dicha infraestructura: Unión Rugby Almería.

Puestos en contacto ayer con el presidente de la entidad rugbier, Miguel Palanca lanzaba un mensaje tranquilizador y comprensivo a la par que firme y contundente: “Una vez que hemos entrado ahí no nos sacan ni los GEO [Grupo Especial Operativo de la Policía Nacional]. No tenemos problemas, estamos avisados de ello y solo está puesto en caso de plaga en alguno de los campos para un entrenamiento ocasional. Además, le queda un ‘pelao’ porque la Ciudad Deportiva del Almería está a la vuelta de la esquina”.

Con actitud conciliadora, Palanca recordaba la buena sintonía que mantienen con el Ayuntamiento: “Tenemos el compromiso del alcalde, no en vano por allí pasan 500 personas a la semana. Nuestro balón no rueda por el suelo y no creo que el Almería quisiera entrenar en ese campo. Por el revuelo en redes sociales el concejal quiso tranquilizarnos”.

Preguntado acerca de si URA tiene la posibilidad de usar el Mediterráneo como contrapartida en caso de mal estado del césped en el Juan Rojas, Palanca asegura que no: “En este país siempre existieron clases y nosotros no lo podemos usar, pero pedimos un campo y las inversiones están ahí. Queremos seguir consiguiendo infraestructuras, como el campo de rugby proyectado en la base de la Legión, para que todo no sea monotemático. Nuestro objetivo es que el deporte revierta en la sociedad”.

El 19 de enero visita el Juan Rojas la selección femenina de rugby en duelo histórico para el oval almeriense retransmitido por Teledeporte y Palanca recuerda que el primer equipo del URA entrena en otras instalaciones para preservar el terreno de juego: “El Ayuntamiento está por la labor de facilitarnos todo y aunque tengan el deje del fútbol, tengo el compromiso del alcalde y del resto de grupos políticos”.