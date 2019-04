Molo: “Tenemos la suerte de que esto no es definitivo, se puede sacar”

–Un palo durísimo ante el Don Benito...–Sí, la verdad es que sí. No se nos pasaba a nadie por la cabeza esta derrota. Llegábamos con la confianza de haber sumado cuatro puntos en las dos jornadas anteriores. El partido comenzó con un golpe muy fuerte, como fue el gol de ellos, y a partir de ahí intentamos remar, igual con más corazón que cabeza. No nos queda otra que levantarnos, aunque sé que siempre es lo que digo y ya puede cansar a muchos, pero nos quedan quince puntos y hay que pelearlos como sea, que igual la semana que viene somos todos un poco más optimistas, aunque entiendo que ahora nos invada a todos el pesimismo. Es normal.

–¿Por qué no hay manera de darle la vuelta a esta situación? –Es una pregunta muy debatible y muy interesante. Puedo asegurar que nosotros mismos nos la hacemos casi a diario, porque de verdad que no pensamos en otra cosa que en darle la vuelta a esto, pero por una circunstancia o por otra siempre hay algo que cae en contra nuestra y que nos lleva a donde nos está llevando. Posiblemente el tema mental es muy importante, y estuvimos hablando durante toda la semana, pero salimos demasiado tensos, con mucha responsabilidad, somos conscientes de que jugamos con la ilusión de mucha gente y eso al final en el campo a los jugadores nos puede pesar más o menos. Es una dificultad añadida a lo que estamos pasando todo este año. Si el partido hubiese empezado con cosas a favor nuestra a nivel mental la gente se hubiese soltado más, pero no fue así. Fue un querer y no poder. Lo intentamos de todas las formas pero la suerte no estuvo de cara. Sé que es difícil ser positivos ahora, los primeros nosotros, pero hay que intentar levantarse y serlo porque no podemos dejarlo. Tenemos la suerte de que esto no es definitivo. Se nos ha complicado mucho y somos conscientes, pero tenemos la responsabilidad de morir en el campo. Esto se puede sacar.

–No es excusa, pero el CD El Ejido ha visto muchas tarjetas por acciones que el colegiado no penalizó de la misma forma al rival...–Es muy jodido venir aquí y tratar de dar una explicación. No es tirar balones fuera. Me gustaría que todos fuesen conscientes de lo que trabaja este equipo jornada tras jornada. En Talavera hay una plancha al portero que ni se habla en toda la semana y te limita el partido. Llevamos cuatro partidos con expulsados. De verdad que no quiero culpar a otros, que somos los principales responsables, pero joder, ahí están las imágenes. Claro que fastidia y que te merma. No pedimos que nos den, pero que tampoco nos quiten. Aquí nunca nos quejamos en El Ejido y otros clubes suben tuits con todas sus jugadas polémicas. Somos demasiado benévolos en ese sentido.

–Viendo que la permanencia queda a cinco puntos, ¿ahora el objetivo es puesto de promoción?–El objetivo es semana tras semana, porque ganas el próximo partido y lo mismo te pones de nuevo a dos. Creo que marcarse un objetivo es un error, el objetivo es conseguir los máximos puntos posibles y tener fe a través de los resultados. Vamos al campo del Cartagena, que es un campo difícil pero podemos ganar perfectamente y la mentalidad cambia por completo. Solamente pienso en trabajar con la mente positiva, ayudar a mis compañeros, sobre todo a la gente más joven, que está más cabizbaja.