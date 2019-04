El ‘play out’, nuevo objetivo del CD El Ejido

Manolo Ruiz fue muy claro en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Don Benito por 0-1 en Santo Domingo: “Ahora nuestro objetivo es salir de ahí abajo y buscar la plaza de play out”. Así de complicada es la situación para un Club Deportivo El Ejido en el que las alarmas no pueden estar más encendidas a estas alturas de la campaña. Nadie en el entorno celeste, pese a que era una posibilidad que no era nada extraña que se diese, esperaba que el equipo perdiera en casa ante un rival directo como el extremeño, que dejó a los del Poniente almeriense ya a cinco puntos de la zona de permanencia cuando quedan por disputarse cinco jornadas de competición liguera regular.

Matemáticamente, salvarse de forma directa es todavía más que posible, pero viendo el calendario que queda parece que el CD El Ejido está condenado, por méritos propios, a centrar ahora su mirada en un único objetivo prioritario, el de alcanzar sea como sea la plaza de promoción por no descender, que actualmente tiene a tres puntos. Así, un equipo que estaba llamado a luchar por estar en la zona alta de la tabla, haciendo gala de su ambicioso objetivo de tratar de disputar el play off de ascenso, pone ahora su meta en disputar un play out para evitar lo que sería toda una catástrofe.

La plaza de promoción por no descender está a tres puntos para los celestes y la 15ª se aleja ya a cinco

Gran parte de la grada de Santo Domingo mostró de forma clara su descontento con la gestión del club tras ver perder a los suyos ante los de Badajoz el domingo, pidiendo incluso algún grupo de espectadores la dimisión de la directiva de un CD El Ejido que se juega su supervivencia en la categoría de bronce. Los celestes visitarán esta semana nada menos que al Cartagena (3º) y la siguiente recibirán al UCAM Murcia (4º), dos duelos ante equipos de play off que serán claves para el futuro del cuadro ejidense.