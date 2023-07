Moreno: "A ver si vemos a Marciano en Liga, podemos esperar cosas de él"

Vicente Moreno atendió a los medios de comunicación a pie de campo en Santo Domingo al término del primer amistoso de la pretemporada, saldado con triunfo por 0-7 ante un débil Poli El Ejido, que ha caído a la quinta categoría del fútbol español. Las sensaciones del técnico valenciano, a la espera de concretarse los refuerzos necesarios, son buenas. Valoró el doblete de Marciano, el sistema de juego y el hecho de no darle minutos a El Bilal Touré ante la posible inminente venta del ariete malí.

¿Qué percepciones le deja el primer amistoso del verano en El Ejido?

Estoy contento por venir a El Ejido porque me trae muy buenos recuerdos de coincidir muchos años en un Estadio mítico de muchos años en Segunda. Forma parte de la preparación, llegamos con mucho trabajo en las piernas y cuesta arrancar, pero contento porque hay que ganar hasta en las canicas. Desde la victoria hay que trabajar y mejorar, y eso es lo que se percibe, es positivo. Ha sido un buen partido para que eso vaya apareciendo.

¿Va ya perfilando el que puede ser el once titular del estreno ante el Rayo?

No, todavía es muy pronto y hay circunstancias que determinan que arranquen unos y vayan entrando y saliendo otros. Estamos al principio y habrá cambios hasta el inicio de temporada, o al menos hasta que se cierre el plazo. Hay muchos entrenamientos y partidos para acabar de definir. Ahora es cuestión de acumular minutos, somos muchos y es imposible que todos puedan participar, pero es pronto para perfilar el once aún.

Vicente Moreno: "Contento con el primer amistoso porque hay que ganar hasta en las canicas"

¿Apostará por el 1-4-2-3-1 como sistema táctico?

En El Ejido sí en cuanto a dibujo, pero no es algo cerrado, lo dije el primer día. Estos 8 o 9 días hemos estado trabajando esto y a partir de ahora trabajaremos otras cosas y aparecerá algún otro dibujo. Dependiendo de los rivales que vayamos teniendo iremos haciendo una u otra cosa.

¿A qué obedece que El Bilal no participase ni un minuto?

No nos pillamos los dedos en nada. Hoy han participado unos y el próximo veremos según la semana, el rival y las circunstancias, así como lo que buscamos. Haremos un once y haremos más o menos cambios, pero nada garantiza nada y no nos vamos a comprometer en nada. Hoy hemos repartido e igual el próximo son los mismos u otros los que acumulan.

¿Se hace complicado trabajar con más de 30 jugadores?

Para irnos al 'stage' de Marbella no es un problema ser más jugadores de los que seremos durante el año porque habrá molestias e irán bastantes de los que estamos a día de hoy, pero lógicamente todos no porque es una dificultad para trabajar en cada entrenamiento. Hay días por medio y veremos si se incorpora algún jugador o no.

¿Sorprendido con el nivel de Marciano?

Entrenando ya se le ve el nivel que tiene. Una cosa es verlo entrenar y otra competir, pero con todo el respeto del mundo el nivel del rival, no es el mismo que tendremos en Liga. Pero cuando un jugador es bueno se ve en los entrenamientos y en los partidos, independientemente del rival. Me alegro de que aparezcan jugadores que nos puedan aportar y a ver si podemos verlo en competición en Liga porque podemos esperar cosas de él.

¿Satisfecho en líneas generales por como marcha la preparación física, técnica y táctica?

De momento contento porque te alegras de ver cosas que son mejorables, quiere decir que hay margen. No tienes esa exigencia de la competición y es momento de estar contentos. Iremos viendo cómo va la pretemporada cuando se acerque la competición y eso hará que el grado de satisfacción sea uno y otro. Ahora la predisposición de todos los miembros del club es muy alta y espero que pueda seguir por esos derroteros para que la plantilla pueda ser lo mejor posible.