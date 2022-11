Obligados a ganar al Getafe

Sufrió el Almería en el Camp Nou aunque muy perdido está quien creyese que iba a ser un paseo de rosas en feudos como el azulgrana en particular y en la categoría en general; más allá de eso, puede cuestionarse el planteamiento más o menos ofensivo de Rubi, aunque eso mejor dejárselo a quienes entienden más. Sea como sea, el Almería volvió a caer fuera de casa, aspecto en el que tendrá que mejorar tras el parón mundialista. Tras visitar el Martínez Valero (1-1), José Zorrilla (1-0), Son Moix (1-0), San Mamés (4-0), Benito Villamarín (4-0), Ciudad de Valencia (2-1) y Camp Nou (2-0), los rojiblancos son el peor equipo de la categoría, con apenas tres goles a favor (nadie ha metido menos) y catorce en contra (sólo superados por los 15 del Celta y los 18 del Elche).

Como quiera que hasta dentro de ocho semanas no volverá el cuadro de Rubi a actuar fuera de casa (en Cádiz), los focos apuntan ahora a ese duelo del próximo miércoles (19:00 horas) en el Power Horse Stadium ante un Getafe que no termina de arrancar, pero que encadena cinco jornadas sin perder (un triunfo y cuatro igualadas). Al no haber sorpresa en el Camp Nou, el Almería debe vencer para evitar tener mirar a lo que hagan el Cádiz, Celta, Sevilla y Espanyol y no caer en descenso. Tras el encuentro del miércoles, aún restarán 24 jornadas, si bien los dos meses en los que estará el campeonato parado darán para muchos pensamientos y nada mejor que afrontar el largo asueto fuera de la quema.

Tras caer en Bilbao y hacer autocrítica, el vestuario indálico se puso el objetivo de lograr los doce puntos que había en juego en el Power Horse Stadium antes de la cita de Catar, sobre todo, visto el calendario fuera de casa, en el que finalmente la UDA no ha sacado ni un punto. Sí está cumpliendo de momento en La Vega de Acá, donde sólo han pescado el Real Madrid y el Osasuna. El balance es de cuatro triunfos locales y dos visitantes, con esas tres victorias consecutivas.

En caso de ganar la UDA el miércoles igualaría su propia marca histórica de cuatro triunfos consecutivos en el Mediterráneo. Lo hizo en el ejercicio 07-08 al ganar entre enero y febrero al Espanyol (1-0), Deportivo (1-0), Real Madrid (2-0) y Real Murcia (1-0), cortando la racha el Athletic (1-1), si bien los almerienses encadenaron nueve fechas sin perder en casa, hasta que en la 37 el Recre se impuso (0-2) en ese famoso encuentro en el que la afición creyó haber maletines por perder, cuando la prima era por justo lo contrario. En el curso 08-09 el cuadro indálico enlazó seis partidos como local sin perder (tres triunfos y otros tantos empates); y en el 09-10, nueve (cinco victorias y cuatro igualadas), pero nunca más el Almería ha ganado cuatro compromisos seguidos en el Mediterráneo.