Pasan los días y el problema continúa sin solventarse

Ha pasado prácticamente una semana desde ese debut liguero ante el Real Madrid y el Almería continúa teniendo el problema con la media docena de efectivos que no ha sido inscrita, consecuencia del límite salarial. Desde el pasado domingo a esta parte no se ha realizado ninguna inscripción, al no admitir LaLiga una serie de patrocinios presentados por el club rojiblanco, alegando la Patronal problemas en cuanto al férreo control financiero se refiere, si bien un buen número de aficionados no entienden que Javier Tebas pase la mano a otros clubs, con deudas de por medio.

En la ecuación entran tanto incorporaciones del presente estío como Pacheco, Mendes Baptistao y Milovanovic, jugador cedido el pasado curso y ya propiedad del Almería, caso de Pozo, y otro que continúa como De la Hoz. El único fichaje que que ha sido inscrito con el primer equipo ha sido Kaiky, puesto que tanto Svidersky como Guedes tienen ficha del filial, mismo caso de la temporada pasada con Samu, Puigmal, Appiah y Ramazani, quienes ya tienen dorsal con el primer equipo. Solá también fue registrado en Tercera RFEF, aunque ya no aparece al poner rumbo al Real Murcia en calidad de cedido. Con el Almería B también podría ser inscrito Milovanovic sin ningún problema al tener apenas 19 años.

El caso del delantero serbio no es el que más preocupa; sí los otros, especialmente Pozo, Mendes, De la Hoz y Baptistao. De no cambiar la situación antes del lunes a las 16:00 horas, Rubi volvería a tener un problema en el lateral diestro. En honor a la verdad, el técnico de Vilasar de Mar hizo de la necesidad una de sus principales armas ante el Real Madrid, puesto que la decisión de colocar a Chumi marcando a Vinicius, con Kaiky sobresaliente en la cobertura, salió bien. El dibujo permitió, además, liberar a Ramazani de labores defensivas en banda actuando por pasillos interiores y convirtiéndose en el mejor socio de Sadiq.

En caso de no cambiar la situación, Rubi repetiría el once que perdió ante el Real Madrid

La ausencia de De la Hoz fue cubierta a la perfección por Eguaras, que dio continuidad a su buena pretemporada, por lo que a día de hoy cobra mucha fuerza que Rubi repita el once del pasado domingo. Sin embargo, ante un rival directo el Almería deberá mostrar más en ataque y si bien Chumi realizó una notable actuación ante el campeón de Europa, el gallego no tiene las cualidades para ser un carrilero puro.

Para más inri, sin De la Hoz, el técnico no cuenta con un recambio de garantías para Eguaras, estando también limitado en el frente de ataque sin una pieza como Baptistao, como se pudo comprobar el pasado domingo durante el segundo acto cuando fueron sustituidos Ramazani y Sadiq.

Como quiera que todo hace indicar que no se producirá ninguna importante venta antes del lunes, la solución pasa porque desde los despachos de la Vega de Acá trabajen en que LaLiga acepte finalmente uno de esos patrocinios que ha sido rechazado.

En caso de que finalmente la Patronal diese su visto bueno, el Almería podría aumentar su límite salarial y, por ende, inscribir a la media docena de jugadores que aún restan por ser registrados, o al menos a Pozo para que Rubi subsane el problema en el lateral derecho. El otro especialista de la plantilla, Nieto, continúa recuperándose junto a Martos de sus graves lesiones. El lateral castellonense no está inscrito en LaLiga, pero sí el central manresano.