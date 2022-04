El Poli El Ejido doblega al Águilas y se acerca a la permanencia (1-0)

El Polideportivo El Ejido dio este domingo un paso de gigante en su pelea por lograr la permanencia en Segunda RFEF y a este ritmo podrá incluso hacerlo con cierta holgura. El choque ante el Águilas era trascendental, pues los murcianos marcaban la zona de descenso, con tres puntos menos que un Poli que logró doblar esta ventaja (y sumar el gol average particular) gracias al gol de penalti de Jorge García en el 70' de juego. Una victoria muy sudada frente a un buen rival que permite al equipo de Fran Alcoy respirar al situarse con 37 puntos, con seis citas todavía por delante.

Fran Alcoy armó un equipo muy ofensivo, con prácticamente todo lo que tenía y ante un 11 con muchos nombres importantes enfrente, aunque con la significativa baja (lleva lesionado varias semanas) del goleador Cristo García. Entre los elegidos por Stankovic, el exceleste Óscar Castro, cuya salida al filo del cierre del mercado invernal no sentó nada bien, obviamente, en El Ejido. En el Poli, finalmente Neto no llegó ni para estar en la convocatoria, aunque se juntaron en el campo futbolistas muy ofensivos como Jorge García, Sergio Pérez, Plomer, Montero y Óscar, que regresaba a la punta tras cumplir sanción.

Costó trabajo reconocer al Poli El Ejido en la primera media hora del partido, cuando fue sometido, al menos en lo referente al control del balón, por un Águilas que jugó una buena primera parte e hizo méritos para haber marcado, pues pese a que no generó muchas opciones de claro peligro, sí gozó de una buena ocasión en la cabeza de Javi Pérez, que la envió fuera con todo a su favor en el minuto 35, y agobió mucho en las cercanías del marco de Godino.

Por entonces el Poli ya había conseguido equilibrar el control del juego tras un primer tramo que se hizo muy largo, y en el que el Águilas adoptó el rol que en los últimos partidos siempre le habíamos visto a los celestes: posesión, verticalidad, llegadas y recuperación rápida en transición. Y es que, pese a la ubicación de los murcianos en zona de descenso, tiene futbolistas para ello.

Godino la tocó pronto, a los cinco minutos, en uno de los varios centros con los que el Águilas porfió en el primer tramo, procedentes sobre todo de las botas de Fenoll y Cristo Martín. Sendos cabezazos fuera en los minutos 9' y 13' fueron prueba palpable.

Hasta el cuarto de hora el Poli no rondó las inmediacione del área, y lo hizo por partida doble con Sergio Pérez, aunque al sevillano se le apagó la luz las dos veces, en acciones bien defendidas. Ambas acciones fueron realmente esporádicas en el contexto de partido que se vivía por entonces, y respondió rápido el Águilas, con un chut desde el interior del área de Pedro Inglés y varios rechaces peligrosos. En realidad, lo poco que hizo el Poli hasta la media hora fue recibir una tarjeta tempranera, en la figura de Dani Plomer.

El balear protagonizaría la reacción local en el 30', con una acción por la izquierda en la que logró centrar, aunque fue repelido por su par. Se vivieron entonces varios saques de esquina consecutivos y al fin se vivía cerca del área de Iván, inédito hasta entonces. En el 32' Sergio Montero pidió mano tras un córner y en el 34' fue Gabi ramos el que cayó en el área, pero en ningún caso se señaló penalti. Las hostilidades, tras la gran ocasión del Águilas en el 35', marrada por Javi Pérez, seguirían en el área aguileña, pues un afalta botada por Jorge García fue rematada fuera por Mikel (38').

El Poli acabó el primer acto atacando, una buena noticia después de cómo se había desarrollado el primer tiempo, y concretamente solicitando de nuevo penalti tras caer Plomer en un mano a mano escorado con el portero, que el colegiado tampoco estimó como pena máxima.

Mejoría y victoria

El Poli salió mucho mejor en la segunda mitad. La charla de Fran Alcoy debió ser 'intensa' y sus jugadores respondieron con mucha más intención ante un Águilas que bajó físicamente. En el 55' los celestes gozaron de su primera buena ocasión del partido, tras un ataque conducido por Jorge, quien abrió a la derecha para que Gabi Ramos enviara un muy buen centro que no fue rematado ni por Plomer ni por Óscar, y le llegó en tercera instancia a Sergio Pérez, quien forzado tiró fuera al segundo palo.

El Águilas se acercó poco después en una rápida contra que desembocó en un balón largo hacia Chumbi y que obligó a Godino a despejar fuera de su área (55').

La acción, no obstante, sería esporádica, pues era el Poli el dominador del cuero. Jorge García metió una falta al área en el 59', que se quedó el portero,, y el vasco volvería a intervenir decisivamente en la jugada del gol. El de Getxo pilotó, como casi siempre, el ataque celeste y su apertura a la derecha desembocó en un centro de Gabi Ramos hacía Óscar, quien logró rematar para que el cuero impactara claramente en la mano de Gaffoor. El jugón Jorge engañó con elegancia al arquero en el disparo y el 1-0 subía lustroso al electrónico (70').

El Poli consiguió que se jugara poco hasta el final, pese a que el segundo acto se prolongó hasta casi el minuto 100. Pese a los nervios por la incertidumbre del marcador, el Águilas no inquietó a Godino. Poco antes del 90' se produjo una tangana por no haber tirado el Águilas el balón fuera con un celeste tendido sobre el césped. La misma derivó en la expulsión por roja directa de Óscar y del visitante Rober. Lo peor es que también vio la roja en el banquillo Checa, que se sumará como baja en la próxima cita. La alegría por los tres puntos, no obstante, no se empañó por estas acciones, ya que el triunfo acerca muchísimo al Poli a su objetivo de salvarse sin sufrimiento.