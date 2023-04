El Poli El Ejido comienza a firmar su sentencia de muerte ante el San Roque de Lepe (0-3)

Toda una pesadilla está viviendo esta temporada el Poli El Ejido, que este domingo ante el San Roque de Lepe comenzó a firmar su sentencia de muerte. Los celestes sufrieron una más que dolorosa goleada en el que tenía que ser su día grande en Santo Domingo y ven como la permanencia se les aleja a tres puntos cuando tan solo restan dos jornadas por disputarse después de que el Cádiz Mirandilla y el Sevilla Atlético hicieran sus deberes.

No le vienen saliendo las cosas al conjunto ejidense en las últimas semanas, en las que ha caído a puestos de descenso tras las duras derrotas contra Yeclano y UCAM Murcia. A pesar de ello, David Cabello calcó prácticamente el once que cayó la pasada jornada. El técnico celeste tan solo realizó un cambio, dando entrada a Juancho en lugar del sancionado Sato, uno de sus intocables que cumplía ciclo de amonestaciones. Por su parte, Juan Pavón puso en liza el mismo once que salió de inicio en la derrota por la mínima ante el líder, ya campeón y ascendido Antequera.

El Poli El Ejido disputaba ante el San Roque de Lepe toda una final por la permanencia, aún más después de los resultados de varios de sus rivales directísimos en el camino hacia la salvación. Con el triunfo del pasado sábado del Cádiz Mirandilla, que dio la sorpresa ante el Atlético Sanluqueño, y del Sevilla Atlético en la matinal de este domingo frente al Vélez, a los celestes tan solo les valía llevarse los tres puntos. Una derrota suponía comenzar a firmar su sentencia de muerte.

Mientras, los onubenses se presentaban en Santo Domingo con el sueño del play off casi olvidado. Tan solo un milagro en estas últimas tres jornadas permitiría a los leperos colarse entre los cinco primeros en este grupo IV de Segunda RFEF. A siete puntos de esa quinta plaza, pensar en ello era toda una quimera.

Tal era la importancia del partido que la entidad celeste decidió realizar una jornada de puertas abiertas, no cobrando entrada, con el objetivo de poblar las gradas de Santo Domingo para contar con el mayor apoyo posible en esta fase decisiva de la temporada.

Mazazo nada más empezar

Ambos equipos impusieron un ritmo alto desde el primer momento. Pero, serían los onubenses quienes golpearían primero cuando en el minuto dos Santisteban adelantó a los onubenses, superando la salida de Godino, después de que Jacobo le diera un perfecto pase filtrado. Duro mazazo prácticamente nada más comenzar.

Apenas unos minutos después la tuvo Rydstrand con un potente disparo bajo que forzó la estirada de Godino. A los celestes les estaba costando generar ocasione, teniéndola Escardó antes de los primeros diez minutos con un disparo desde la frontal en un contraataque que se marchó por encima de la portería defendida por Robador.

Lo seguían intentando los ejidenses, quienes también probaron fortuna con un disparo alto en el área de Caio tras una jugada peligrosa con Escardó y Juancho. Sin embargo, lo peor estaba por venir cuando a la media hora llegó el segundo gol del San Roque. No perdonó Jacobo después de que Joel Rydstrand le dejara solo ante Godino y ahí no fallaría. El Poli El Ejido necesitaba una histórica remontada si no quería complicarse aún más la vida. Así respondió Fuentes con un potente disparo que desvió Robador para evitar que los ejidenses recortaran distancias.

No se rendían los celestes, quienes minutos más tarde la volvieron a tener en esta ocasión en las botas de Escardó con un disparo que se marchó fuera a escasos metros de la portería visitante. Casi al instante el malagueño volvió a obligar a Robador a intervenir a trabajar para evitar otra vez el tanto celeste. El meta visitante estaba siendo uno de los héroes del partido hasta el punto que sacó una nueva mano providencial, esta vez a disparo de Javi Mérida, para evitar otra vez el gol local.

No daban crédito los locales, que vieron como a la salida del saque de esquina Javi Mérida con la testa la mandó fuera cuando se cantaba ya el primer tanto ejidense. Antes de llegar al descanso tuvo el tercero Pablo González, que acababa de entrar al terreno de juego, con un disparo en un contragolpe que se marchó fuera. Pero ya en el descuento la volvieron a tener los visitantes después de un grosero error para cortar la ocasión de peligro y el flojo remate onubense lo sacó un defensa celeste antes de que se colase en la portería.

David Cabello hizo un cambio tras el descanso, dando entrada a Neto por Robles. Se notaba que los celestes estaban muy necesitados, protagonizando la primera ocasión del segundo tiempo y forzando el saque de esquina. Al poco la tuvo de cabeza Caio al rematar un centro de Neto, pero mandó el balón por encima de la madera.

Pablo González firma el tercero para sentenciar el encuentro en Santo Domingo

El Poli El Ejido estaba gozando de numerosas ocasiones sin éxito. De esta manera, en el minuto 55 la tuvo una vez más Javi Mérida con un remate que mandó a la madera cuando los celestes tenían el gol más cerca. Pero cuando mejor estaban los del Poniente llegó el mazazo definitivo. Justo antes de la hora de partido Pablo González anotó el tercero al empujar un gol fantasma de Jacobo para evitar suspicacias. El drama celeste era más que notable, estaban poniéndose con un pie en Tercera RFEF.

La derrota ya era inevitable, aunque los celestes querían marcar por lo menos el gol del honor. A falta de apenas veinte minutos la tuvo Escardó con un disparo que mandó a las nubes. No estaban finos de cara a puerta los celestes, que estaban viviendo toda una pesadilla. En el descuento lo intentó Mendes, pero su disparo lo sacó un sensacional Robador. El drama ya era inevitable.

Una derrota que deja muy tocado al Poli El Ejido, que ve como se le complica muchísimo la permanencia. Los celestes ven como se colocan a tres puntos cuando tan solo restan dos jornadas por disputarse después de que el Cádiz Mirandilla y el Sevilla Atlético no fallaran esta semana. Así, el conjunto del Poniente almeriense necesita toda una machada en este final de curso en el que todavía tienen que medirse a dos equipos de la parte alta de la tabla como el Betis Deportivo y el Atlético Sanluqueño.