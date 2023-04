Yeclano-Poli El Ejido: La permanencia celeste se pone cuesta arriba (1-0)

El drama se comienza a palpar en el Poli El Ejido, al que difícilmente le pudo ir peor la jornada. El conjunto celeste cayó por la mínima con un tanto de penalti en su visita al Yeclano y se pone la permanencia cuesta arriba. Una derrota que manda a los del Poniente almeriense a puestos de descenso después de que el Sevilla Atlético no fallase el sábado ante el Xerez en su salida a Chapín cuando tan solo restan tres fechas para despedir el campeonato.

No está siendo fácil este final de temporada para el conjunto ejidense, que ve ahora como empata a puntos con el filial sevillista y el Cádiz Mirandilla. Pero el resultado de los hispalenses no fue el único que perjudicó a los celestes, que comienzan a sentir el aliento del Torremolinos tras golear al Mar Menor para encadenar dos triunfos consecutivos. Por si no fuera poco también ganó el Cartagena B, que lo hizo después de cinco semanas sin hacerlo, y se distancia a cuatro puntos de los de David Cabello.

Después de la dolorosa derrota de la pasada semana contra el UCAM Murcia, el Poli El Ejido salió con un once sorprendente. El técnico celeste decidió apostar de inicio por una línea de tres centrales, dando entrada a Javi Mérida y Cristian Moreno tras cumplir ambos ciclo de amonestaciones. Así, Cabello dejó en el banquillo a uno de sus hombres fuertes como Juanje y a otra de sus piezas claves en este final de curso como el colombiano Juancho, que dejó su puesto al pichichi Álex Escardó, quien superada su lesión todavía no había vuelto a ser titular.

No arrancó bien el partido el conjunto ejidense, al que tuvo que salvar Godino al mandar a saque de esquina un tiro lejano de Pedrosa cuando apenas se habían superado los primeros diez minutos. Más tarde el Yeclano la volvió a tener con un disparo de Tiko Iniesta. Pero al cuarto de hora llegó una acción que pudo cambiar por completo el partido. Álex Escardó, pichichi celeste, incomprensiblemente desaprovechó un mano a mano con el portero con el que hubiera puesto por delante a su equipo.

Minutos más tarde la tuvo Caio Emerson con un disparo con la zurda desde fuera del área, pero no estaba siendo el día del Poli El Ejido. Antes de llegar a la media hora de juego llegó la acción clave del encuentro disputado en La Constitución. Corría el minuto 27 cuando el Yeclano iba a disfrutar de un penalti después de que Héctor derribara al local Boris. Desde los once metros no perdonó Diego Ruiz, que no falló ante Godino a pesar de que a punto estuvo de detenérselo.

Antes de pasar por vestuarios Escardó la volvió a tener en una contra, pero el guardameta le paró el disparo al malagueño para desbaratar la clara ocasión celeste. De esta manera se llegaba al descanso con la mínima ventaja para el Yeclano, que estaba sumando tres vitales puntos en su lucha por el play off a la vez que metía al Poli El Ejido en serios apuros para hacerse con la permanencia.

La primera del segundo tiempo la protagonizaron los murcianos con un disparo de Tiko Iniesta se topó con Godino. Pero no tardaron en responder los ejidenses con una ocasión de Migue Marín buscando el primer palo que mandó a saque de esquina el guardameta. El saque de esquina botado por Escardó lo remató Cristian Moreno y el balón se marchó por alto.

Minutos después la volvió a tener Migue Marín, que estrelló el balón en la madera, pero se les resistía el tanto del empate. Superada la hora de partido Godino tuvo que meter el pie para evitar el segundo del Yeclano. Pero a falta de apenas veinte minutos para el final los visitantes gozaron de una clara ocasión, pero el disparo de Escardó buscando la escuadra se marchó fuera por poco.

El marcador no se movió y el Poli El Ejido dio un tremendo paso atrás en la lucha por la permanencia. Los celestes sufrieron una nueva derrota que les manda a puestos de descenso después de que el Sevilla Atlético, con el que ahora empata también a puntos junto al Cádiz Mirandilla, no fallara en su visita al Xerez. No había peor momento para caer a la zona roja cuando tan solo restan tres jornadas para terminar la temporada.