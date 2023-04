El Poli El Ejido afronta otro complicado reto por la permanencia

No está siendo fácil esta recta final para el Poli El Ejido, que va de final en final y que volverá a medir sus fuerzas con un equipo de la parte alta de la tabla. Después de caer en el último minuto contra el UCAM Murcia, sufriendo otra vez un severo castigo en Santo Domingo, los celestes visitarán este domingo a las 18:00 horas a otro equipo que se está disputando un billete para el play off de ascenso como el Yeclano, contra el que perdieron por la mínima en la ida.

A pesar de la entidad del rival, el conjunto ejidense no puede fallar en este último tramo de la temporada si no quiere acabar perdiendo la categoría. Los celestes llegan a la cita en tierras murcianas ocupando la plaza de promoción por la permanencia, igualando a puntos con el Cádiz Mirandilla con el que tienen perdido el gol average y que empató la pasada semana. De esta forma, los del Poniente pretenden conseguir una victoria que le permita volver a la zona tranquila de la tabla.

Por su parte, el Yeclano salió la pasada jornada de puestos de play off tras claudicar ante el intratable Antequera, que consiguió sellar su ascenso a Primera RFEF de manera matemática en dicho encuentro. Una derrota con la que los azulgranas encadenan tres semanas sin vencer después de empatar con el Cádiz Mirandilla en La Constitución y perder en su visita al Atlético Sanluqueño.

Rivales de la parte alta

No lo tendrá fácil el Poli El Ejido en este decisivo tramo de la temporada, midiéndose a rivales de la parte alta de la tabla en estos últimos cuatro partidos del curso. Pero el técnico del conjunto celeste, David Cabello, no quiere pensar más allá del inminente partido por lo que no dudó en asegurar que está centrado "en los tres puntos del domingo y a partir de ahí plantear otras cuestiones".

Para el choque de este domingo, David Cabello recupera tanto a Javi Mérida como a Cristian Moreno después de que causaran baja la pasada semana al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Mientras, el técnico celeste pierde para lo que resta de temporada a Cristóbal, quien ya no estuvo contra el UCAM Murcia y que esta semana ha pasado por quirófano para ser intervenido de una lesión en el labrum, una zona de la cadera, que le venía causando dolores y molestias constantes durante el juego.