El Poli El Ejido suma tres puntos vitales para la permanencia (0-2)

Fue cruel el destino con el Poli El Ejido el pasado domingo, pero este le iba a sonreír este sábado. Los celestes consiguieron tres puntos vitales en su visita a Mancha Real, al que dejan tocados en la lucha por la permanencia. Los goles de Caio Emerson, que se está vistiendo de héroe en este tramo final, y de Mauro dos Santos, que marcó en el último minuto cuando apenas llevaba uno sobre terreno de juego, dieron un triunfo clave hacia la salvación.

Tres puntos que permiten a los ejidenses pasar la noche fuera del puesto de promoción por la permanencia a la espera de que este domingo el Cádiz Mirandilla rinda visita al Yeclano. Un resultado con el que los celestes poco a poco vuelven a respirar en una temporada en la que no le estaban terminando de salir las cosas a los de David Cabello.

Los celestes tenían un duelo clave en la pelea por mantenerse en esta Segunda RFEF. No era para menos, los ejidenses visitaban a su inmediato perseguidor, el Mancha Real, por lo que llegaban con la necesidad de hacerse con la victoria para no meterse aún en mayores complicaciones. O lo que es lo mismo, un partido de más de tres puntos.

Los del Poniente se presentaban en tierras jienenses con la importante baja Sato tras su expulsión por doble amarilla contra el Torremolinos. Así, esta no iba a ser la ocasión en la que David Cabello, quien finalmente tampoco pudo contar con Neto, repitiera once. El técnico del conjunto ejidense acabó realizando tres cambios con respecto al que puso en liza en la dura derrota del pasado domingo, dando entrada a Robles, Héctor y David Castro.

Por su parte, Pedro Bolaños no tenía su disposición al lateral zurdo Sergio Díaz por idéntico motivo. Hasta dos novedades acabó introduciendo el técnico local, dándole la oportunidad a Falo y a Óscar Quesada, este último en detrimento de Juanje, en relación con el que puso en liza la pasada semana en la visita al líder Antequera.

Los tres puntos eran claves para ambos equipos en la lucha por la permanencia

El partido era toda una final para ambos equipos, por lo que todo lo que no fuera ganar sería una piedra más en el camino. Los mancharrealeños tuvieron el primer acercamiento con un centro de Rafa Vega que se le fue alto. Los primeros minutos transcurrían sin grandes ocasiones, con dos conjuntos a los que les costaba generar peligro.

Fue en el minuto nueve cuando los ejidenses tuvieron la primera. Migue Marín probó fortuna con un lanzamiento de falta en zona de peligro, pero su disparo raso fue rechazado, mandándola alta Juanje en segunda jugada. Poco a poco los celestes iban imponiendo un pequeño ritmo mayor que su rival, si bien casi ni inquietaban la meta de Lopito.

Minutos más tarde la tuvo Alberto Fuentes con un disparo tras el robo de David Castro que acabó despejando Lopito. Los ejidenses más tarde volvieron a intentarlo con un remate de Caio Emerson a centro de Álex Robles que se marchó fuera. La siguiente la protagonizó una vez más el brasileño con un disparo al borde del área.

El final de la primera mitad iba acercándose, produciéndose las primeras ocasiones locales. Así, a falta de diez minutos para el descanso cuando Pedro Corral realizó un disparo que logró sacar la defensa del Poli El Ejido. No se estaba viendo la mejor versión celeste, que poco después vio como Javi Mérida era amonestado y se perderá el partido de la próxima jornada. Así, tuvo que ver como los jienenses gozaron de la última ocasión del en las botas de Pedro Corral, mandando el balón alto.

Sin que se moviera el marcador el colegiado decretaba el final del primer tiempo. El empate no era del todo bueno ni para unos ni para otros, pero aún menos para los locales que tenían la oportunidad de adelantar a los celestes.

Todo quedaba por decidirse en el segundo tiempo, que arrancaría con cartulina amarilla a otro de los apercibidos en las filas celestes como Cristian Moreno. Tuvo que intervenir Godino en estos primeros instantes de la segunda parte, sacando de puños un peligrosa falta lanzada por Juanma. Acto seguido respondieron los ejidenses con un disparo de Álex Robles que se marchó por encima de la madera.

Caio Emerson logró adelantar a los celestes con una vaselina que superó a Lopito

Pero no haría falta ni llegar a la hora de juego para ver el primer gol del partido. Caio Emerson, que en las últimas semanas se está vistiendo de héroe en este Poli El Ejido, adelantó a los celestes con una sutil vaselina para batir a Lopito. El tanto permitía a los de David Cabello resarcirse del duro varapalo sufrido seis días atrás en Santo Domingo.

Los celestes estaban consiguiendo tres puntos claves en la lucha por la permanencia ante todo un rival directo. Pero no se echarían atrás los ejidenses, que comenzaron a buscar el segundo. Así minutos más tarde Juancho no pudo llegar a un peligroso centro, teniéndola después de nuevo Caio Emerson. Les estaba costando responder a los jienenses, que venían de no conocer la victoria en los últimos cuatro partidos.

Fue a falta de veinte minutos cuando lo intentó Carlos Braun sin fortuna. Los tres puntos no parecían peligrar para los de Cabello, terminando por sentenciar en la última jugada del tiempo reglamentario. Así, Mauro dos Santos sentenció el partido cuando apenas llevaba sesenta segundos sobre el terreno de juego. El central remató con la pierna el saque de esquina botado por Escardó para poner el segundo en el marcador y terminar de dar los tres puntos a los suyos.

Un triunfo de vital importancia el conseguido por el Poli El Ejido en su lucha por la salvación, abandonando momentáneamente el puesto de promoción por la permanencia y deja tocado a su rival, que pasará una semana más en la zona roja de la tabla y encadena ya cinco semanas sin vencer. Tres puntos con los que los del Poniente poco a poco vuelven a respirar.