Luis Alcalde y el sueño de un nuevo ascenso

El 3 de julio de 2019 Luis Alcalde (6-05-1995) se despedía del Antequera después de cuatro temporadas y media defendiendo su camiseta. Lo que aquel día no podía imaginar es que tres años más tarde y tras su paso por la Real Balompédica Linense y la AD Ceuta acabaría regresando a la que considera su casa y que, mucho menos, estaría soñando con un nuevo ascenso a Primera RFEF, algo que está a punto de volver a conseguir esta vez con el conjunto malagueño, que es el líder destacado del grupo IV de Segunda RFEF.

A pesar de cumplir tan solo su segunda temporada en la categoría, los verdiblancos están firmando unos números que pocos podían imaginar antes de empezar el curso. De esta manera, los antequeranos son sin la menor duda la gran revelación de la temporada, habiendo conocido la derrota tan solo en dos ocasiones en el presente campeonato.

“El secreto está en la ambición, somos un grupo joven con jugadores que la mayoría hemos llegado nuevos, pero que tenía muchas ganas de hacer algo bonito en el fútbol”, señala Luis Alcalde sobre el secreto de esta espectacular temporada donde está siendo uno de los pilares de este Antequera, donde es el capitán del equipo y su máximo goleador con nueve dianas anotadas ya en su casillero.

En esta línea, el mediocentro explica que "se ha juntado que el cuerpo técnico y la plantilla tienen la misma idea de fútbol y se lleva a cabo de la mejor manera". De esta manera, Luis Alcalde menciona que "el cuerpo técnico ha sido muy importante también cómo nos ha hecho ver la capacidad que tenemos para poder ganar partidos y es un poco la ambición y el trabajo diario".

A pesar de criarse en Aguadulce, Alcalde no duda en afirmar que regresar a Antequera “era como volver a casa”, puesto que ahí fue donde dio sus primeros pasos en categoría sénior tras media temporada en el Español del Alquián. Todo ello tras vivir la gran experiencia de pertenecer a una cantera de la talla de la del Málaga cuando el conjunto boquerón disfrutaba de sus mejores años paseando su nombre por los mejores estadios de Europa.

Un club como el antequerano que, a pesar de que tan solo han pasado tres años desde su salida en 2019, está viviendo grandes cambios. Así lo asegura el mediocentro almeriense, quien indica que “sobre todo el club se está intentando profesionalizar y que el día de mañana sea el Antequera que se merece”. No obstante, añade que "es un club humilde que está trabajando mucho para recoger sus frutos".

Con un ascenso a Primera RFEF ya en su palmarés después de conseguirlo la pasada temporada con el Ceuta, Luis Alcalde manifiesta que “es un momento muy feliz en el que compartes esa felicidad con compañeros con los que has estado diez meses en un vestuario y eso no se va a olvidar jamás”. Una experiencia que, aunque no tuvo “ese rol tan protagonista sobre todo en esa segunda parte de la temporada”, considera que le está ayudando en este gran año.

Es por ello que tiene grabado a fuego en su mente conseguir el ascenso con el Antequera en un año cuyo objetivo principal era lograr la permanencia lo antes posible en la categoría, poniendo el broche de oro a esta inmaculada temporada y lograr un nuevo éxito en su carrera, soñando por qué no en poder algún día pisar la élite del fútbol español.