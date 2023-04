El Poli El Ejido, ante un reto mayúsculo por la permanencia

El Poli El Ejido afronta este domingo (18:00 horas) otro partido de vital importancia en la lucha por la salvación. Los celestes regresan a Santo Domingo después del fundamental triunfo conseguido en Mancha Real, pero no se pueden relajar lo más mínimo si quieren lograr mantenerse una temporada más en Segunda RFEF. Los del Poniente están a cuatro puntos de la zona roja de la clasificación, si bien tan solo aventajan en uno al Cádiz Mirandilla que ocupa el puesto de promoción por la permanencia.

Después de la dura derrota sufrida en el último partido disputado en Santo Domingo, los ejidenses querrán resarcirse y brindarle una nueva victoria a su afición. Pero no lo tendrán nada fácil, recibiendo a un UCAM Murcia que viene de vencer al intratable líder Antequera y de golear al Cádiz Mirandilla. Además, los universitarios encadenan quince jornadas sin conocer la derrota, por lo que el reto será mayúsculo, y no pueden fallar para seguir una semana más en puestos de play off al estar igualados a puntos con Recreativo de Granada y Atlético Sanluqueño.

David Cabello tendrá para este partido dos bajas importantes como la de Javi Mérida y Cristian Moreno al tener que cumplir ciclo después de ver la cartulina amarilla la pasada semana. Por su parte, el técnico celeste recupera a una de sus piezas claves como Sato tras la expulsión por doble amarilla del centrocampista alicantino contra el Juventud de Torremolinos. Mientras, está por ver si Neto puede volver a estar a su disposición después de perderse el partido en Mancha Real por molestias en la rodilla.

Por su parte, Víctor Cea volverá a contar con el almeriense Javi Moreno tras cumplir sanción, teniendo todavía la baja de Luna, quien llegara pasar por el filial de la UD Almería, y no sabrá hasta el último momento si podrá tener disponible al extremo José Fran.

Con respecto a su rival, ante el que lograron rescatar un punto en la ida, el técnico celeste señaló en la previa que "es un equipo que va a intentar luchar por tres puntos que para ellos son importantes. No iniciaron bien la Liga, pero atesora un gran talento en todos sus jugadores, una plantilla que está confeccionada para luchar por el campeonato y aunque le ha sido imposible porque se han encontrado un hueso duro con el Antequera, lleva 16 semanas sin perder".

A pesar de la gran dificultad del rival, los ejidenses tratarán de hacerse con los tres puntos conscientes de que no pueden fallar cuando tan solo restan cinco jornadas para concluir el curso. Asimismo, el calendario para nada es fácil para los celestes puesto que tienen que enfrentarse a otros equipos de la parte alta de la tabla como el Yeclano, el Atlético Sanluqueño o el San Roque de Lepe.