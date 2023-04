Cabello: "El domingo habrá un intercambio de golpes continuo"

La victoria en Mancha Real (0-2) supusieron tres puntos de oro para el Poli El Ejido no sólo por imponerse a un rival directo, sino por el calendario que tiene por delante el conjunto celeste, que en las cinco jornadas que restan se medirá a cuatro equipos que están luchando en la actualidad por la promoción de ascenso, sin descartarse que el quinto y último, el filial del Real Betis llegue a la penúltima fecha con la permanencia asegurada y con opciones de asaltar la quinta plaza.

Los ejidenses recibirán este domingo (18:00 horas) al UCAM Murcia, que encadena 15 jornadas sin perder (siete victorias y ocho empates), situándose cuarto clasificado, con 46 puntos. La semana siguiente los de David Cabello se desplazarán hasta Yecla, ocupando el equipo local la tercera plaza, con 47 unidades. El San Roque de Lepe, séptimo, con 42, será el siguiente rival que pase por Santo Domingo, antes de que el Poli El Ejido visite al filial del Real Betis, décimo, con 40. Los almerienses cerrarán la competición en casa ante el Atlético Sanluqueño, sexto, con 46.

David Cabello afronta las curvas con la mirada puesta únicamente en el UCAM Murcia: "Me centro única y exclusivamente en el UCAM Murcia. Estamos trabajando para intentar ver las fortalezas que tiene, muchísimas, buscando sus puntos débiles y aprovecharlos. Queremos sacar tres puntos muy valiosos ante nuestra gente. Habrá intercambio de golpes continuamente porque tienen mucha calidad. Será una tarde exigente. Es un rival complicado, nos lo va a poner difícil, pero nosotros también se lo vamos a poner difícil a ellos. Es un partido que hay que disputar, son 90 minutos. Será exigente, pero no pensamos en otra cosa que no sea conseguir tres puntos".

El técnico celeste destaca la racha de los murcianos: "No empezó bien, pero tiene jugadores con mucho talento. Es una plantilla confeccionada para estar luchando por el campeonato; les ha sido imposible al encontrarse con un hueso duro como el Antequera y ahora llevan 16 jornadas sin perder [son 15]. Nos lo va a poner muy complicado. Si no pierden, completarán una vuelta sin perder [tendría que hacerlo también la próxima jornada ante el Recreativo Granada, último equipo que ganó a los murcianos], lo que dice bastante de su plantilla. Hemos puesto los cinco sentidos preparando el partido para lograr una victoria que nos mantenga fuera del descenso".

Cabello también ha tenido palabras en la rueda de prensa previa al próximo partido con palabras para Caio Emerson, quien ya suma media docena de dianas después de anotar en cinco en las siete últimas jornadas: "Venía de una temporada en blanco, pero apostamos por él porque lo conocíamos y sabíamos del rendimiento que había dado en temporadas anteriores. Fue una apuesta arriesgada para nosotros, pero no perdíamos gran cosa, ya que el chico está haciendo un sacrificio brutal por estar aquí, en España, para mostrarse al mundo".

El preparador malagueño, que asegura que no hace cuentas por la permanencia, celebra la evolución del ariete brasileño: "Nadie le ha regalado nada, ha trabajado en la sombra sin quejarse de nada y siempre presto y dispuesto para lo que necesitásemos. Ha esperado su oportunidad, la ha aprovechado y está en ese gran momento de la temporada en el que se deciden las cosas. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha mostrado". Reconociendo que no le preocupan en absoluto las bajas al poder contar con el filial y aplaudiendo el debut de Ángel, Cabello asevera que su plantilla siempre lo ha dado todo: "La plantilla no ha bajado los brazos desde que estoy aquí. Ha pasado por momentos muy duros y sigue pasando por algunos delicados. En nuestra mente sólo está el partido, lo único que nos preocupa, no lo pasado o lo que quede por venir".