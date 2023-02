El Poli El Ejido, ante la misión de abandonar la zona roja

Este Poli El Ejido, que viene de golear el pasado domingo al colista Utrera, está ante su gran oportunidad este sábado. Los celestes, a un punto del puesto de promoción por la permanencia y a tres de las posiciones de salvación, pueden por fin abandonar la zona roja de la tabla para lo que necesitan primero ganar al Recreativo Granada en la ciudad de la Alhambra. El reto, sin duda, no será nada fácil.

El conjunto dirigido por David Cabello se mide a uno de los equipos que presenta mejores registros en estos últimos meses de competición, con el que empató 1-1 en el duelo de ida disputado en Santo Domingo después de que Álex Escardó adelantara a los celestes y Samu Omorodion pusiera las tablas de manera definitiva. Así lo reconocía el técnico celeste, quien señalaba que "en las últimas nueve jornadas no hay nadie en los cinco grupos de la categoría que mejore sus números", demostrando que no se fía lo más mínimo de su adversario.

El Recreativo Granada suma 23 puntos de los últimos 27 disputados en el grupo IV de Segunda RFEF

No es para menos. El filial nazarí no conoce la derrota desde el pasado 20 de noviembre de 2022 en su visita a Vélez-Málaga, lo que supuso todo un giro de 180º grados tras tocar fondo. Desde entonces, los pupilos de Juan Antonio Milla han sumado 23 puntos de los últimos 27 en juego traducidos en siete victorias y dos empates lo que les ha llevado hasta la séptima plaza, situándose a tan solo dos unidades de los puestos de play off que marca el Yeclano Deportivo.

Poco les debe importar a los ejidenses la dinámica que presente su rival, y es que no pueden dejar escapar el convoy de la permanencia cuando esta segunda vuelta de campeonato prácticamente no ha hecho nada más que empezar. El conjunto del Poniente almeriense, que tan solo en una ocasión no ha estado metido ni en la zona roja de la tabla ni en puesto de promoción por la permanencia, puede conseguir su segundo triunfo consecutivo por primera vez en el presente curso, habiendo fallado en las cinco ocasiones precedentes.

Con respecto a las bajas, Cabello solo cuenta con la de Mario Mendes por lesión, teniendo al resto de integrantes de su equipo a su disposición. Por su parte, en el filial rojiblanco no estará el central Diego López, uno de los futbolistas más empleados por Milla, al ver la quinta cartulina amarilla ante el Antequera en la pasada jornada. Una cita en la que el Poli El Ejido buscará dar su gran paso en la intensa batalla por la salvación en la cuarta categoría del fútbol español. Fallar no entra en sus planes.