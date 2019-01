El Poli, a por la docena de jornadas invicto

Dos meses y medio acumula el Poli Almería sin saber lo que es perder, racha positiva que tratará de prolongar una semana más para, además, igualar la racha del líder. El cuadro capitalino, tras el 1-1 en Mancha Real, buscará la victoria sobre el césped del Estadio de la Juventud Emilio Campra en el choque que le medirá al Torreperogil. A las 12:00 de este domingo se han citado dos recién ascendidos a este Grupo IX que están realizando una campaña más que notable, sobre todo los almerienses, que están ubicados en la séptima posición, a cinco puntos de la promoción de ascenso a Segunda B y dejando el descenso directo a once puntos.

No cabe duda de que el histórico conjunto rojiblanco está en su mejor momento del curso, demostrando con creces que se ha adaptado a la perfección a una competición en la que lleva desde hace ya muchas semanas la etiqueta de equipo revelación. En el vestuario, pese al buen ambiente y la euforia que provoca el no saber lo que es perder desde hace más de dos meses y medio, desde que se cayó en casa del Real Jaén por 2-0, no tiran campanas al vuelo y los jugadores solamente se centran, al igual que el cuerpo técnico, en el partido a partido y en lograr la salvación matemática de una forma holgada, sin apuros, algo que por el momento llevan muy bien encaminado.

Tras once jornadas consecutivas sumando, los rojiblancos buscarán ante el cuadro jiennense encadenar la docena de jornadas sin sufrir derrota. No lo van a tener nada fácil, ya que delante estará un oponente que llega a la contienda tras hacer dos buenos resultados en su feudo y que quiere mejorar sus registros como visitante, ya que ha sufrido derrota en sus dos últimas salidas. Dirigida por Torres, la plantilla del Torreperogil se ha reforzado en este mercado invernal y busca seguir alejándose de un descenso directo que tiene a cuatro puntos, por lo que saldrá a por todas en tierras almerienses ante un Poli que pretende seguir imponiendo su ley y mantener su inercia positiva una semana más de competición.

El Pulpileño busca dar un nuevo paso hacia la zona de 'play off'

Tras reencontrarse con la victoria la jornada pasada, el Atlético Pulpileño busca encadenar un nuevo triunfo que le haga acercarse más a una zona de play off que ahora tiene a seis puntos. Para ello, los de Sebas López tratarán de sacar los tres puntos en su visita al feudo de un necesitado Murcia Imperial, que está a solamente dos puntos del descenso, en el duelo que abrirá la jornada en el Grupo XIII a las 11:00 horas. Por su parte, el Huércal-Overa también actuará como visitante. Lo hará en el campo de un Muleño al que tiene pisándole los talones en una clasificación en la que los de Xavi Juliá buscan seguir poniendo tierra de por medio con el descenso.