El Poli, a prolongar su racha positiva en Motril

Motril y Poli Almería reeditarán en tierras granadinas un clásico de la Tercera División al que los almerienses llegan con la mente puesta en lograr la victoria. El sabor agridulce que dejó el empate (1-1) frente al Huétor Vega la semana pasada, después de ver como el colegiado anulaba, incomprensiblemente, cualquier posibilidad a los locales de haber podido lograr tres puntos que sin duda hubiesen merecido, ha hecho que las ganas de conseguir un buen resultado hoy crezcan en un la plantilla rojiblanca. Además, el poder encadenar su decimocuarto encuentro sin conocer la derrota es un buen impulso de motivación para los de Jorge Garcés.

Jorge Garcés podría hacer debutar hoy al atacante de 19 años de edad Edu Mendy

Ganas de prolongar la buena racha hay en el conjunto almeriense, y de sobra, pero también son conscientes en el vestuario de la dificultad de sacar algo positivo en el feudo de un cuadro motrileño que es un claro aspirante a dar caza a los puestos de promoción de ascenso. Pese a ello, y atendiendo a la tabla clasificatoria actualmente, el Poli Almería, aunque es un recién ascendido, se ha ganado a pulso el no tener que ir con complejos a ningún campo de la categoría. A ambos conjuntos solamente les separa un punto, por lo que se intuye un encuentro disputado, siempre que el árbitro no decida lo contrario, visto lo visto hace una semana en el Emilio Campra.

Cabe destacar que en las filas del Motril milita el lateral derecho Francisco Javier Linares, natural de La Mojonera, que es el hombre récord de la Tercera División al ser el jugador que más minutos ha acumulado sobre el terreno de juego en los últimos cursos en todo el panorama nacional. El almeriense tendrá hoy mucho trabajo con una línea atacante rojiblanca en la que podría debutar Edu Mendy, joven jugador que ha llegado en el mercado invernal al Poli Almería procedente del Adra Milenaria y que, precisamente se crió en las bases de La Mojonera CF. También hay que recordar que el Poli Almería llega a esta cita con bajas, como las de los tres jugadores que fueron expulsados la pasada jornada: Fran Oller, Rodri y Nico.

Huérca-Overa y Pulpileño pueden 'ayudarse' mutuamente

No será una tarea nada fácil, pero al Huércal-Overa no le queda otra que tratar de llevarse los tres puntos de casa del Águilas. Los huercalenses, que llegan a la cita tras haber sufrido tres derrotas seguidas, necesitan despejar dudas y, sobre todo, evitar caer en unos puestos de descenso que tienen a solamente dos puntos. Para ello, los huercalenses quieren dar la sorpresa en El Rubial, feudo de un aspirante a la zona de play off, plazas a las que también quiere seguir aspirando un Pulpileño que visita al Cartagena B, oponente que marca la zona de descenso. Así, ambos almerienses podrían hacerse un favor esta jornada siempre y cuando ganen su respectivo choque.